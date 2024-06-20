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週五「228年來最早夏至」！衣服避3顏色 4生肖轉換不好磁場

今年是228年來最早的夏至，民俗專家建議，生肖屬龍、狗、牛、羊，可準備鳳梨、香蕉、火龍果、芒果和麵條，向天祈求轉換掉不好磁場、吸滿正能量。（廖大乙提供）

今年是228年來最早的夏至，民俗專家建議，生肖屬龍、狗、牛、羊，可準備鳳梨、香蕉、火龍果、芒果和麵條，向天祈求轉換掉不好磁場、吸滿正能量。（廖大乙提供）

2024/06/20 22:16

〔記者陳鳳麗／南投報導〕明天（21日）是24節氣中的夏至，白畫最長，天氣酷熱易火氣大，民俗專長廖大乙建議，以五行來看，夏至應避穿紅、黑、白色衣服，另外，今年是228年來最早的夏至，228數字相加是12，遇12磁場強、變化大，因此，犯太歲的龍、狗、牛、羊等4生肖，可把握這天轉換不好的磁場。

今年的夏至時刻是明天日清晨4點51分，台北市天文館之前指出，今年是閏年，因此夏至比前一年提早約18小時，這是228年來最早的夏至，白晝時間可長達13小時42分，太陽照射時間長，也會感到特別炎熱。

民俗專家廖大乙說，若以五行觀點來看，夏至這天建議避開紅、黑、白3色，因為太陽照射時間最長，太陽火熱，紅色屬火，這天就不要火上加火；黑色屬水，與太陽會「水火不容」；而白色屬金，金會被火融化，因此避開紅色、白色、黑色，個人磁場會比較穩定。

廖大乙也說，今年的夏至時刻是228年來最早的一次，228數字相加是12，以民俗宗教的看法，12代表變化很大，加上夏至的磁場很強，今年犯太歲的龍、狗、牛、羊等4生肖，可把握這個節氣吸取正能量、改變磁場。

他說，吸取正能量轉換磁場的方法很簡單，有宗教信仰的人，可準備象徵招來吉祥旺氣的香蕉、鳳梨、火龍果、芒果，另可再準備一份代表延年益壽的麵條，在室外雙手合十向天祈禱，或是到有供奉太陽神公的宮廟參拜，在夏至這天吸取滿滿的正能量，轉換不好的磁場。這4生肖的人，也可送麵條給家中長輩。

夏至是白晝最長的一天，廖大乙建議這天不要穿紅色衣服，才不會太燥熱和心情浮動。（資料照，記者陳鳳麗攝）

夏至是白晝最長的一天，廖大乙建議這天不要穿紅色衣服，才不會太燥熱和心情浮動。（資料照，記者陳鳳麗攝）

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