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怕司機不方便...... 高捷司機員公務包有尿袋

高雄捷運司機員的公務包開箱，竟有尿袋及防狼噴霧。（圖擷自臉書粉專「高雄捷運 x 高雄輕軌」）

高雄捷運司機員的公務包開箱，竟有尿袋及防狼噴霧。（圖擷自臉書粉專「高雄捷運 x 高雄輕軌」）

2024/06/26 17:06

〔記者葛祐豪／高雄報導〕高雄捷運司機員隨身攜帶一個小小的公務包，裏頭究竟裝什麼?引人好奇，答案今天揭曉，共裝了10來樣東西，其中竟然有尿袋及防狼噴霧，高捷公司強調這兩樣是以備不時之需，實際上用到的機會寥寥可數。

臉書粉專「高雄捷運 x 高雄輕軌」今天（26日）開箱捷運司機員隨身攜帶公務包，裏頭放了系統手機、公務手機、各式設備鑰匙、防狼噴霧、輕便雨衣、筆、列車整備紀錄表（列車從廠區發車前，司機員需巡視的項目紀錄表）、機廠軌道圖（當日行駛的軌道路線圖）、正線巡軌圖（首班車發車前，巡軌班列車需確認的軌道路線圖）、尿袋、緊急狀況下軌道須穿的反光背心。

較特別的是尿袋，對此高捷公司表示，捷運在正線的兩端點及中間幾處車站，會在離司機員最近的下車處設立員工廁所，依規定捷運停靠車站25秒，能讓司機員能很快的上廁所「解決」。

不過，若遇到緊急狀況或司機員身體不適，這時尿袋就能派上用場；高捷公司強調，尿袋是因應不時之需，實際上用到的機會寥寥可數。

此外，高捷司機員公務包也配備防狼噴霧，高捷公司解釋說，因為目前女性司機員的比例達到25%至30%，因此放置防狼噴霧，同樣是以備不時之需。

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