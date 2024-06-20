月台悶熱 高捷提早1小時開冷氣

高捷車站月台悶熱問題，經常遭旅客抱怨。（記者葛祐豪攝）

2024/06/20 05:30

〔記者葛祐豪／高雄報導〕高雄捷運為了配合節能政策及省電，地下車站的月台在離峰時段只開循環風扇，近日氣溫飆高，頻遭民眾詬病；對此，高捷公司昨天宣布，今天起各地下車站於下午尖峰時刻開始前提早一小時（三點半），開啟空調模式。

假日或大站 會視溫度開冷氣

高捷地下車站月台悶熱問題，已存在多年，為配合節能政策及省電，各車站月台目前只在旅運尖峰時段，上午六點半至八點半、下午四點半至八點半，才開啟冷氣，溫度調為廿六度；離峰時段則改開循環風扇，以配合節能政策及省電，但假日時段及人潮較多的大站，會視溫度狀況增加空調時間。

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這兩天高雄氣溫飆上卅二、三度，又有民眾抱怨高捷月台太悶熱，汗水直流，尤其是北部遊客驚呼「不可思議」，直言北捷月台都很涼快，批評「高捷為了省電而犧牲乘客權益，變相懲罰捷運乘客」。

對此，高捷公司昨天開會後宣布，考量近期旅客反應與建言，自今天起，各地下車站於原本下午節能時段，尖峰時刻開始前提早一小時（即下午三點半起）開啟空調模式，其餘離峰時段也會視氣溫狀況及人潮狀況，進行機動調節。

對此，從台北移居高雄的楊姓通勤族質疑，「高雄早上十點就很熱，不懂為何下午三店半才開冷氣」，高捷費率沒有比較便宜，高雄人不應該忍受較糟糕的捷運品質。

小站離峰時段 仍配合節能

高捷公司說明，捷運班距尚稱密集，目前列車上均有充足的冷氣，月台候車時間不至於太長，旅運量大站如R10美麗島站、R11高雄車站、R16左營站等，全日均有冷氣，但運量小站在離峰時段，仍應以節能為宜。高雄捷運公司每年用電支出約三億元，佔總支出十二％。

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