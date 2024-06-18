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高捷聯開案+1 捷運局:橘線O9近期將推「A」計畫

高捷橘線O9近期將先推出「A」基地（途中紅圈）啟動聯開案。（高市府提供）

高捷橘線O9近期將先推出「A」基地（途中紅圈）啟動聯開案。（高市府提供）

2024/06/18 00:34

〔記者王榮祥／高雄報導〕高雄捷運沿線聯合開發案近期將+1！高市捷運局指出，配合高雄複合型運動公園計畫，橘線O9苓雅運動園區站將優先推出A基地啟動聯開，最快今年暑假公告。

捷運局表示，橘線O9苓雅運動園區站聯開案緊鄰苓雅運動園區站旁，靠近國道一號中正交流道，具備交通優勢條件。

基地詳細位置在捷運站3號出口旁，鄰近苓雅運動中心、壘球場、青年籃球場等運動設施、及市府推動的複合型運動公園計畫，深具運動產業群聚開發潛力，目標打造高雄都會新核心運動樂活新地標。

該基地總面積約2.03公頃，區分A、B、C等3塊基地，近期正評估優先推出最西側的A基地（約1500坪，位於中正一路、輔仁路口），現況為停車場，後續可能朝住商大樓規畫，相關細節正擬訂中，最快今年暑假公告。

捷運局說明，先前累計已啟動7處聯開案，分別為橘線O4前金站、O10衛武營站、O13大東站，紅線R20後勁站，黃線Y10（民族一路、九如二路口旁，台鐵綠廊內）與Y15（亞灣、靠近旅運中心），岡山路竹延伸線RK1岡山站（西基地）。

其中O4、O13、RK1、Y10已進入開發興建階段，O10、R20、Y15則為投資人徵選階段，O9A基地可望成為第8處捷運聯開案，官員評估近期產業趨勢、基地優勢等條件，樂觀看待開發潛力。

橘線O9聯開案位置。（高市府提供）

橘線O9聯開案位置。（高市府提供）

高捷橘線O9聯開案A基地現況為停車場。（記者王榮祥攝）

高捷橘線O9聯開案A基地現況為停車場。（記者王榮祥攝）

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