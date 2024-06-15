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高捷岡山路竹延伸線完成履勘 交部：市府改善後決定通車日期

交通部完成高雄捷運岡山路竹延伸線第1階段「岡山高醫站（不含）-岡山車站」路段履勘作業。（交通部提供）

交通部完成高雄捷運岡山路竹延伸線第1階段「岡山高醫站（不含）-岡山車站」路段履勘作業。（交通部提供）

2024/06/15 18:58

〔記者蔡昀容／台北報導〕交通部今（15日）完成高雄捷運岡山路竹延伸線第1階段「岡山高醫站（不含）-岡山車站」路段履勘作業。履勘小組提出26項改善事項，其中營運前須改善事項，高雄市政府完成並報交通部核准，再由高市府決定通車日期。

交通部說明，履勘範圍為岡山高醫站（不含）-岡山車站路段，長度約1.46公里，共1座高架車站，經高雄市政府5月11日初勘後，5月16日依據大眾捷運法第15條規定報請交通部派員履勘。

交通部的履勘小組，由路政及道安司司長黃運貴擔任召集人，分成土建、機電及營運3組，每組各邀請3位專家學者組成，履勘作業包含分組簡報、文件檢視、實地勘查、模擬演練、分組討論及總結會議。

其中模擬演練情境，為上行列車鄰近岡山車站時，發生5級地震，導致列車未能準確停靠月台定位，月台門無法正常開啟，相關車輛調度及人員的疏散應變措施。

交通部表示，履勘小組提出4項「營運前須改善事項」、10項「一般注意改善事項」，12項「後續建議改善事項」，營運前須改善事項，高雄市政府完成改善並報交通部核准後，由高市府決定通車日期；一般注意改善事項則請高市府自行辦理改善及追蹤列管，至後續建議改善事項，於後續營運階段參考辦理。

交通部說，該路段通車啟用後，將可與台鐵岡山車站轉乘，增進岡山地區接駁轉乘功能，並促進地區均衡發展，帶動地方繁榮，提升軌道路網服務範圍，增加大眾運輸系統可及性。

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