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Taiwan PASS台鐵花蓮振興方案 7/1開賣「買一送一」

觀光署規劃Taiwan PASS「台鐵版-花蓮振興方案」，可享台鐵周遊五日券、捷運、台灣好行優惠。（取自Taiwan PASS官網）

觀光署規劃Taiwan PASS「台鐵版-花蓮振興方案」，可享台鐵周遊五日券、捷運、台灣好行優惠。（取自Taiwan PASS官網）

2024/06/17 18:07

〔記者蔡昀容／台北報導〕0403地震後，為振興宜花東觀光，觀光署規劃Taiwan PASS「台鐵版-花蓮振興方案」，可享台鐵周遊五日券、捷運、台灣好行優惠，但台鐵劃位必須包含「宜蘭頭城-台東大武」之間的車站；該案採「買一送一」，旅客花2800元，可購得2組序號，7月1日開賣，實施至9月30日，經費如用罄，將提前截止。

Taiwan PASS「台鐵版-花蓮振興方案」包含台鐵、捷運、台灣好行3種運具優惠，台籍、非台籍者都可使用。台鐵方面，提供TR-PASS五日券優惠，使用期間可不限區間及次數劃座台鐵各級列車。

捷運方面，雙北、桃園、台中、高雄捷運四選一。桃園機場捷運是來回票；台中捷運是48小時票，即啟用之後48小時內皆可搭乘；雙北捷運（北北基好玩卡交通暢遊版）和高雄捷運是2日券，舉例來說，7月1日下午2點啟用，僅能搭乘至7月2日。

台灣好行方面，熱門路線四選一，選項有清境線、日月潭線、阿里山線、墾丁快線來回票。

Taiwan PASS「台鐵版-花蓮振興方案」使用方式，要至Klook、雄獅旅遊購買序號，並下載「Taiwan PASS」APP，於APP中登錄，即可顯示3種運具優惠方案，請用戶依照指示，持APP中的QR-Code兌換使用。

觀光署旅遊推廣組組長黃怡平提醒，首次兌換台鐵五日券時，必須包含「宜蘭頭城-台東大武」的劃（訂）位，台鐵劃（訂）位有網路、APP及臨櫃3種模式，但網路和APP不可直接付款，必須臨櫃換出實體票券。

兌換台鐵五日券站點，限台東、花蓮、羅東、宜蘭、南港、松山、台北、板橋、桃園、中壢、新竹、台中、新烏日、嘉義、台南、新左營、高雄、枋寮，共18站。

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