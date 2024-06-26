江啟臣會勘旱溪等水環境要求加強改善 經濟部允諾全力配合推動

江啟臣會勘旱溪等流域，要求加強改善水環境；經濟部次長何晉滄允諾全力配合推動。（江啟臣提供）

2024/06/26 17:09

〔記者歐素美／台中報導〕立法院副院長江啟臣今天會勘旱溪、大甲溪、頭汴坑溪、草湖溪等流域，邀集地方民代及經濟部次長何晉滄、水利署長賴建信及台中市政府相關單位等集思廣義，以改善水環境；針對旱溪河道雜草叢生，水利署長賴建信表示，將檢討除草效率，朝每月1次來努力。

江啟臣指出，豐原著名地標中正公園旁就是「旱溪源頭」，但河床雜草叢生，中正公園是豐原人的在地回憶，許多家庭到公園休憩運動，盼在不影響河道疏洪功能下，加強河道整潔，以免孳生蚊蟲。

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水利署長賴建信表示，針對旱溪河道雜草問題，將檢討除草效率，朝每月1次來努力，「旱溪源頭」的部分也將規劃自然砌石工法進行河岸保護，並成立工作坊，在融合地方意見的前提下推動公私協作方案，優化旱溪水源頭景觀環境。

江啟臣說，旱溪沿途流經台中市7個行政區，逾113萬市民住在沿線流域的行政區內，這種重要的溪流卻缺乏整體性規畫，非常可惜。今天從旱溪頭看到旱溪尾，一路上聽見的是民眾殷切期待改變的心聲，希望水利署與中市府，將旱溪南陽橋至金谿橋段整治當參考，分階段規劃改善計畫，透過自然工法整治高灘地平台，營造自然生態，讓民眾可以在安全、自然環境下親近水源。

江啟臣並指出，頭汴坑溪十九甲側，鄰近匯入大里溪區域，目前堤岸上已有遊憩設施，堤內高灘地形平整、面積大，鋪設短草草坪綠化，增加環境維護次數，避免蚊蟲、蛇類出沒，增設步道，既能讓民眾休憩散步，也不影響防洪效果；至於草湖溪自行車道高灘地旁，目前已有壘球場、籃球場、槌球場等，但鄰近區仍然雜草叢生，民眾活動總遭蚊蟲滋擾。

江啟臣希望水利署能整治清潔，增設水岸步道；並請市府水利局、交通局等儘速規劃停車空間；並由水利署撥用土地，落實建設，才能因應日趨增長的活動人口數。

經濟部次長何晉滄指出，水利署會全力滿足地方需求，不管是除草、綠美化或景觀規劃，都會努力推動；水利署第三河川分署長張稚暉也表示，將全力配合地方需求，在不影響安全性與法規限制的前提下，提供居民舒適的使用環境。

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