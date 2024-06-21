高捷紅線岡山高醫站至岡山車站 6月底試營運

高捷岡山路竹延伸線RK1岡山站上週履勘過關，6/20收到交通部核發營運許可。（記者王榮祥攝）

2024/06/21 15:44

〔記者王榮祥／高雄報導〕營運第16年，高雄捷運終於增加1站!岡山路竹延伸線RK1岡山站上週履勘過關，6/20收到交通部核發營運許可；高市捷運局宣布，RK1岡山站將於6月底試營運，成為高捷第39站。

高捷紅、橘兩線自2008年正式營運，全長42.7公里（紅線28.3公里、橘線14.4公里），共設38站（紅線24、橘線14）；6/30起營運總長度增加1.46公里，成為44.16公里，連同RK1一共39站。

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捷運局今指出，高雄捷運紅線岡山高醫站（R24）至岡山車站（RK1）路段於6/15日履勘後，交通部於6/20發布營運許可函，也代表捷運岡山車站（RK1）將邁入試營運階段。

捷運局進一步說明，紅線岡山高醫站（R24）至岡山車站（RK1）路段預定6月底辦理試營運，岡山車站（RK1）與臺鐵岡山站將可銜接轉乘，未來結合捷運紅、橘線、輕軌、臺鐵，再搭配YouBike2.0公共自行車與公車接駁服務，形成都市綠色交通路網，帶給市民更便捷、舒適的公共運輸服務。

後續會持續推動高雄捷運岡山路竹延伸線施工，以促進捷運北向軸線加速延伸服務岡山、路竹、湖內等大岡山地區約35萬民眾，及串連沿線數千億產值之楠梓加工出口區、橋頭科學園區、岡山本洲產業園區以及南科高雄園區等4大科技園區等，兼顧服務產業與生活圈，打造大高雄地區30分鐘生活圈的優質大眾運輸環境。

高雄捷運紅線岡山高醫站（R24）至岡山車站（RK1）路段6月底試營運。（市府提供）（記者王榮祥攝）

高雄捷運岡山車站（RK1）收到營運許可，6月底試營運。（記者王榮祥攝）

高雄捷運紅線岡山高醫站（R24）至岡山車站（RK1）路段全長1.46公里，採高架路段。（捷運局提供）

高捷納入RK1岡山站的新版路線圖。（記者王榮祥翻攝）

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