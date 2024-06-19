車站月台悶熱又挨批 高捷公司：明下午3點半就開空調

高捷車站月台悶熱問題，經常遭旅客抱怨。（記者葛祐豪攝）

2024/06/19 14:24

〔記者葛祐豪／高雄報導〕近日氣溫逐漸飆高，爭吵多年的高雄捷運月台太熱問題，又浮上檯面；對此，高捷公司今天宣布，考量旅客反應，明天（20日）起，各地下車站於下午尖峰時刻開始前提早1小時，開啟冷氣空調模式，也就是下午3點半就開空調。

高捷車站月台悶熱問題，已存在多年，各站月台目前只在旅運尖峰時段（上午6點半至8點半、下午4點半至8點半），才開放冷氣，溫度調為26度；離峰階段則改開循環風扇，以配合政府節能政策及省下電費，但假日時段及人潮較多的大站，會視溫度狀況增加空調時間。

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近日隨著南部氣溫逐漸飆高，又有遊客反映高捷月台太悶熱，汗水直流；對此，高捷公司今天開會後宣布，考量近期旅客反應與建言，於兼顧公司營收狀況能力範圍內，自6月20日起，各地下車站於原本下午節能時段，尖峰時刻開始前提早1小時（即下午3點半起）開啟空調模式，其餘離峰時段也會視氣溫狀況及人潮候車狀況，進行機動調節。

高捷公司說明，捷運班距尚稱密集，目前列車上均有充足的冷氣，月台候車時間不至於太長，因此考量環保政策，旅運量大站（如R10美麗島站、R11高雄車站、R16左營站等）全日均有冷氣，但運量小站在離峰時段，仍應以節能為宜。

高雄捷運公司每年用電支出約3億元，佔總支出12％，由於今年電費可能再漲，高捷也憂心會衝擊營運。

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