崁頂鄉納骨堂說好的回饋金呢？鄉親衝公所抗議嗆罷免

約50名鄉親到崁頂鄉公所前抗議。（記者陳彥廷攝）

2024/06/26 16:48

〔記者陳彥廷／屏東報導〕屏東縣崁頂鄉納骨堂設立前定下自治規則，營收10％回饋所在地，至今已過了近半年，回饋金依舊無著落，鄉親認為鄉長廖國富失信，約50人今天到鄉公所前拉白布條抗議，還嗆聲「不排除罷免」。

崁頂鄉納骨堂可說是命運多舛，從興建到完工落成風波不斷，為說服居民，前前鄉長林光華曾允諾回饋當地「後壁厝」庄頭（崁頂村1至3鄰）居民，納骨堂卻涉及弊案，致設計進度走走停停，在前鄉長曾輝地任內動工，現任鄉長廖國富去年9月啟用，是縣內33個鄉鎮市中，最晚啟用骨灰骸存放設施的行政區。回饋金部分，曾輝地任內2022年9月1日自治條例增修10％回饋條例，明定數額並法治化，鄉代會三讀通過。

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鄉親認為，納骨堂去年啟用，回饋金卻至今無著落，經多次協調及請鄉代表質詢，鄉公所都未正面回應，不滿的鄉親今天集結，獲得多名鄉代表力挺，約50名居民從後壁厝搭車，一路敲鐘擂鼓，在公所前高舉白布條抗議，要鄉公所「依法速發回饋金」，甚至還有「拔扈（富）行動」字樣，場面劍拔弩張。

抗議行動召集人盧同益說，當初用回饋金說服居民後，大家直到納入自治條例才放心，未料選了一位號稱台大畢業的年輕人視法律為無物，不但不依法制定回饋金執行辦法，也不依法編列回饋金預算，明顯就是不願發放，簡直是在「說白賊」。

盧同益說，鄉公所將當初在自治條例中列入當地人組成的「崁頂鄉後壁陽光人文關懷協會」執行發放計畫，去年7月就函文詢問縣府後，雖然縣府有疑慮，但這並不是不放發的理由，縱使有疑慮，鄉公所這快1年間不應提出修法？或比照焚化爐回饋金放發方式不就解決？說到底就是地方自治事項卻違法不願做，還要拉縣政府下水推卸責任，嗆聲沒擔當就自行辭職下台，若郷長不在7月10前以公文正式答覆，抗議活動不排除轉向罷免！

鄉長廖國富因行程未在鄉公所，社會課長代理祕書林江喜出面接下陳情書，面對媒體採訪，他回應，全案因縣府函覆由地方協會執行發放有疑慮，目前正進行提案修正。至於回饋金發放，他則說，鄉長本人已在6月19日到當地庄頭廟舊隆宮廟埕向鄉親說明，去年僅3個月，金額不多，目前定調今年底結算這1年3個月的收入後，預計最慢於明年2月就會發放給符合資格的庄頭居民。

鄉親將陳情書交給代理祕書（右）。（記者陳彥廷攝）

約50名鄉親到崁頂鄉公所抗議。（記者陳彥廷攝）

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