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永康焚化爐回饋金每人每年300元、城西焚化爐1萬2 黃偉哲允檢討

台南市永康焚化爐回饋金，因當地人口多，有的里每人每年才300元。（圖由南市府提供）

台南市永康焚化爐回饋金，因當地人口多，有的里每人每年才300元。（圖由南市府提供）

2024/06/17 16:00

〔記者蔡文居／台南報導〕台南市永康焚化爐回饋金，因當地人口多，有的里每人每年才300元，市議員林冠維今天質詢指出，回饋金多年未調整，但垃圾進場費逐年增加，廠商處理成本沒差很多，應調漲才符合公平正義。市長黃偉哲說，會整體考量、通盤檢討。

林冠維表示，永康焚化爐2007年營運，廠商向業者收取垃圾處理費1公噸1500元，2023年調高到1公噸5000元，但廠商提供給周邊居民回饋金仍維持在營運初期，有的里每人每年才300至700元；而城西焚化爐的回饋金，城西里每人1年約有1萬2000元，差很多。

他表示，永康焚化爐周邊居民飽受空污之苦，垃圾車來回造成環境困擾，先前要求增加2倍，市府認為經費太高有困難，那至少永康區6里每一位里民增加200元，約600萬經費，而未來市府將與廠商重新訂定永康焚化爐營運合約，希望市府能在新約上增加回饋金。

環保局說明，當初回饋金和廠商簽約，永康收1噸垃圾收200元，城西則是環保局自己收運，而市府編列預算兩地都是以1噸200元來編列，有多少垃圾量就編多少回饋金，再給各里依人口數來分配。因此回饋金的發放基準都是一樣，而且從過去一直延續至今。城西人口少，永康人口多，因此分配的金額自然比城西少。

環保局表示，將審慎評估永康焚化爐回饋金方案，考量地方衡平性問題，會和在地有關議員共同討論，未來新的操作合約將依照焚化爐營運整體規劃，通盤檢討合理回饋額度，以符合公平正義原則。

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