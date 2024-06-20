明天迎「228年最早夏至」！2地正午可見「立竿不見影」奇觀

台北天文館整理1651年至2150年夏至時刻變化。（台北天文館提供）

2024/06/20 11:21

〔記者甘孟霖／台北報導〕夏至在天文學上代表太陽運行至黃道90度的時刻，也是北半球一年中白晝最長的一日，台北市立天文館指出，受天體運行與曆法規則影響，夏至在每年時刻都略有不同，通常於6月21或22日，而今年的夏至時刻為6月21日4點51分，是自1796後，228年以來最早的一次。

天北天文館表示，北半球的夏至是一年中正午時太陽仰角最高、白晝最常、夜晚最短的日子。以台北為例，夏至的白晝長達13小時42分，比冬至時的10小時34分多了近3小時，在北回歸線通過的嘉義水上和花蓮玉里地區，夏至正午時甚至還會出現「立竿不見影」奇觀。

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此外，北半球「永晝」的範圍也在夏至這天達到最大，北緯66.5度以北的地區都將渡過「白晝之夜」；北緯48.5度以北地區，如英國倫敦、法國巴黎、加拿大溫哥華等地，即使太陽西落，整夜也都可以看到黃昏時才該出現的「暮光」。

至於夏至時刻變化，是因為太陽每隔大約365.2416日會通過夏至點，比平年的365天略多一些，因此夏至時刻每年都會延後約6小時，但閏年時又會多出2月29日，反而會比前一年提早約18小時，2024年為閏年，加上其他複雜曆法修正規則，使今年出現200多年來的最早夏至。

週五將迎228年來最早夏至，北半球「永晝」的範圍也在夏至這天達到最大，北緯66.5度以北的地區都將渡過「白晝之夜」。（台北天文館提供）

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