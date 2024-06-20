為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　生活

明天迎「228年最早夏至」！2地正午可見「立竿不見影」奇觀

台北天文館整理1651年至2150年夏至時刻變化。（台北天文館提供）

台北天文館整理1651年至2150年夏至時刻變化。（台北天文館提供）

2024/06/20 11:21

〔記者甘孟霖／台北報導〕夏至在天文學上代表太陽運行至黃道90度的時刻，也是北半球一年中白晝最長的一日，台北市立天文館指出，受天體運行與曆法規則影響，夏至在每年時刻都略有不同，通常於6月21或22日，而今年的夏至時刻為6月21日4點51分，是自1796後，228年以來最早的一次。

天北天文館表示，北半球的夏至是一年中正午時太陽仰角最高、白晝最常、夜晚最短的日子。以台北為例，夏至的白晝長達13小時42分，比冬至時的10小時34分多了近3小時，在北回歸線通過的嘉義水上和花蓮玉里地區，夏至正午時甚至還會出現「立竿不見影」奇觀。

此外，北半球「永晝」的範圍也在夏至這天達到最大，北緯66.5度以北的地區都將渡過「白晝之夜」；北緯48.5度以北地區，如英國倫敦、法國巴黎、加拿大溫哥華等地，即使太陽西落，整夜也都可以看到黃昏時才該出現的「暮光」。

至於夏至時刻變化，是因為太陽每隔大約365.2416日會通過夏至點，比平年的365天略多一些，因此夏至時刻每年都會延後約6小時，但閏年時又會多出2月29日，反而會比前一年提早約18小時，2024年為閏年，加上其他複雜曆法修正規則，使今年出現200多年來的最早夏至。

週五將迎228年來最早夏至，北半球「永晝」的範圍也在夏至這天達到最大，北緯66.5度以北的地區都將渡過「白晝之夜」。（台北天文館提供）

週五將迎228年來最早夏至，北半球「永晝」的範圍也在夏至這天達到最大，北緯66.5度以北的地區都將渡過「白晝之夜」。（台北天文館提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
128年來最早春分！早到趨勢持續到2096
2024/03/20 05:30

128年來最早春分！早到趨勢持續到2096
今天春分畫夜等長 他秀1張太陽軌跡圖一目了然
2024/03/20 15:01

今天春分畫夜等長 他秀1張太陽軌跡圖一目了然

鳳山建設大加持 華鳳特區金築蓋好宅
週三迎白晝最長「夏至」 氣象局曝冷知識：非最早日出
2023/06/20 19:49

週三迎白晝最長「夏至」 氣象局曝冷知識：非最早日出
健康網》夏至不只防中暑！ 中醫授養身撇步：注意這5大問題
2023/06/21 11:27

健康網》夏至不只防中暑！ 中醫授養身撇步：注意這5大問題
生活今日熱門
看更多！請加入自由時報粉絲團

網友回應

載入中
此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播