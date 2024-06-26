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只剩1車道！竹市學府路人行環境改善工程與下水道工程同時施工惹民怨

新竹市府進行學府路人行環境改善工程與排水溝改善工程，因同時施工且雙邊都有工程車，市民及學生都抱怨通勤時段都在塞車，根本是災難。（記者洪美秀攝）

新竹市府進行學府路人行環境改善工程與排水溝改善工程，因同時施工且雙邊都有工程車，市民及學生都抱怨通勤時段都在塞車，根本是災難。（記者洪美秀攝）

2024/06/26 13:12

〔記者洪美秀／新竹報導〕新竹市府工務處在培英國中及新竹高中的學府路進行人行環境改善工程，但市民及學生和家長都抱怨學府路的路幅不大，一邊做人行步道改善工程，一邊做排水溝工程，整條學府路只剩一個車道，每天上下班時段就是塞塞塞，已成居民和學生的通勤災難，幾百公尺的距離，每天至少得塞車30分鐘，質疑為何市府不能協調分開施工，搞得市民和學生怨聲載道。

讀者投訴指稱，學府路是學區集中的道路，更是許多竹科上下班族會經過的道路，但最近除人行道工程施工，就連排水溝或下水道工程也在施工，整條學府路被封到只剩1車道，雙向會車都有點困難，每天上下班及送孩子上學，不到幾百公尺道路竟要塞車塞30分鐘，即使向市府反映，也都只獲工程在進行的回應，讓用路者覺得傻眼，也質疑為何不能單邊施工，兩個工程同時施工，造成市民及學生怨聲連連。

市府工務處說明，有關竹市培英國中以及新竹高中校園周邊人行環境改善計畫工程，該工程今年3月11日開工，預計8月底完工，目前施工進度約35%，工程依照預定進度施工。而另一項工程是東區區公所的排水溝改善工程，因學府路每逢下豪雨常有淹水情形發生，為避免學府路民宅及培英國中地下室常淹水造成財產損失，才有此排水溝改善工程，加上今年為反聖嬰年，秋季雨量較多，希望能趕在颱風旺季前完工，才會出現道路雙邊都施工情形。

新竹市府進行學府路人行環境改善工程與培英國中前的排水溝改善工程，因同時施工且雙邊都有工程車，市民及學生都抱怨通勤時段都在塞車，甚至根本無法通車，整條學府路成塞車路。（記者洪美秀攝）

新竹市府進行學府路人行環境改善工程與培英國中前的排水溝改善工程，因同時施工且雙邊都有工程車，市民及學生都抱怨通勤時段都在塞車，甚至根本無法通車，整條學府路成塞車路。（記者洪美秀攝）

新竹市府進行學府路人行環境改善工程與排水溝改善工程，因同時施工且雙邊都有工程車，市民及學生都抱怨通勤時段都在塞車。（記者洪美秀攝）

新竹市府進行學府路人行環境改善工程與排水溝改善工程，因同時施工且雙邊都有工程車，市民及學生都抱怨通勤時段都在塞車。（記者洪美秀攝）

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