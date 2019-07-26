藍營黨代表擬連署提案 要求不分區立委只能做一屆

2019-07-26 11:13

〔記者施曉光／台北報導〕國民黨28日將召開全代會，近年歷次全代會都會成為會中議題的不分區立委提名辦法，這次再度捲土重來，已有黨代表連署提案修改辦法提高被提名門檻，由現行黨齡3年以上的條件，修正為黨齡5年以上，而且曾遭黨紀處分者不得被提名，提案中並要求不分區立委只能擔任一屆，不得再連任。

國民黨中常委曾文培就認為，不分區立委提名機會應該是給那些敢衝、敢拚並有志參選區域立委的人，而且所有不分區立委都只能做一屆，在就任不分區的第一天，就要挑選一個非藍軍席次的選區設立服務處，準備拚下屆立委選舉，這些人在不可能連任不分區的情況下，想要有第二任，就會努力經營選區，這樣才能用不分區資源讓藍軍席次極大化。

曾文培分析，過去國民黨提名一些所謂的專業不分區立委，其實沒有什麼表現，而且無心經營被分配認養的選區，且不分區名單經常被外界批評是酬庸、疏洪道，每個爭取不分區的人只想輕鬆當選立委。

依照現行國民黨不分區立委提名辦法規定，中央提名審核委員會審核通過的建議名額，要提請中央委員會全體會議就個別被提名人行使同意權後，再報請主席核定，如果被提名人經中央委員會全體會議出席人2分之1以上不同意，要被取消提名。

國民黨中常委姚江臨則認為，應該修改現行規定，凡是不同意票數高於同意票數的被提名人，都應該被刷掉才合理，4年前中央委員行使同意權過程中，就有現任不分區立委所獲不同意票數遠比同意票數還高。

此外，也有黨代表認為應將現行否決票數過半才取消提名的作法，改為同意票數過半才算通過提名，但這種主張在黨內爭議較大，認為若採這種作法，可能導致不分區被提名人巴結甚至行賄中央委員，會衍生重大風紀問題。

黨內人士則認為，這次全代會應以總統、立委參選人的造勢為主，會議應該盡量單純化，不希望有太政治性的議題，因此有關不分區立委提名辦法問題，應該最後還是會如以往以交付相關部門研處收場，不了了之。

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