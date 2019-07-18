立委輔選重視選區議題差異 國民黨文傳會將全力奧援

2019-07-18 15:07

〔記者施曉光／台北報導〕藍營目前已經完成約8成的立委選舉區提名，為了力拼國會席次過半，因應各選區性質與議題差異，國民黨文傳會將強調在地議題，協助所有立委參選人蒐集網路數據並進行分析，抓出各選區關注的時事與政策，研擬選戰議題供給參選人奧援。

國民黨文傳會主委程美華指出，28日全代會後，文傳會相關黨工人員會到各地方選區與立委參選人接觸溝通，了解需求，建立文傳會與立委參選人的聯繫窗口並設立群組，未來若有類似像「反送中」等具共同性的選戰議題時，也會提供給所有參選人說帖，以統一藍軍口徑。

程美華表示，吳主席本月1日邀集藍軍立委參選人舉行座談會，當時許多人提出希望黨中央能在選戰議題、新媒體操作等方面提供協助，因此目前初步規劃將就73個區域立委選區以及平地、山地原住民選區，依照不同的政治生態、產業經濟發展條件、選區特性，提供參選人未來選戰議題操作後援，例如製作提供宣傳圖文或懶人包等，但她也強調，在議題設定上還必須考量該選區是否為藍營的15塊執政地盤，避免議題攻防時波及自家人。

程美華說，未來大選有關總統選舉的部分，議題設定與攻防將以總統參選人韓國瑜陣營自行操盤為主，黨中央輔選重點在於組織系統，因此文傳會的工作重點主要會放在立委選舉部分，如果個別立委參選人自評有能力單打獨鬥，她會予以尊重，若參選人需要協助，文傳會一定全力奧援。

此外，國民黨也已成立大選PK小組，成員包括立法院黨團、組發會、文傳會以及相關選戰策略中心成員與立委參選人，將鎖定蔡政府施政缺失的政策議題與時事議題，不時發動攻勢或回應，藉此營造有利的選戰節奏及網路聲量。

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