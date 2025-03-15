給川普難看！加拿大舖「超迷你紅毯」迎接魯比歐

由於美國總統川普上任後不僅對長期盟友加拿大施加關稅壓力，還多次公開發言要將加拿大併入美國成為第51州，13日在加拿大魁北克省拉馬爾拜（La Malbaie）舉行的G7外長會議，加拿大就故意鋪設「超迷你紅毯」來迎接美國國務卿魯比歐。（路透）

2025/03/15 06:13

〔編譯盧永山／綜合報導〕美國總統川普上任後不僅對長期盟友加拿大施加關稅壓力，還多次公開發言要將加拿大併入美國成為第51州，並將剛卸下加拿大總理的杜魯道稱作「州長」，激起加拿大人的反美情緒。13日在加拿大魁北克省拉馬爾拜（La Malbaie）舉行的7大工業國家（G7）外長會議，加拿大就故意鋪設「超迷你紅毯」來迎接美國國務卿魯比歐，似乎是透過外交方式來宣洩對川普的不滿。

綜合《朝鮮日報》報導，魯比歐13日當天為參與G7外長會議，搭專機飛抵加拿大魁北克省的國際機場。加拿大官員依慣例到機場迎接魯比歐，但魯比歐專機前鋪設的紅毯尺寸卻在網路上引發熱議。原因是相較於外國元首或部長等貴賓抵達機場時在專機前鋪設的紅毯長度，魯比歐的紅毯明顯更短。而且鋪設紅毯的跑道地面還有積水，一眼就能看出紅毯是濕的。

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社群媒體對此評論指出：「加拿大給魯比歐鋪了侮辱性紅毯」、「魯比歐受到了加拿大的敵對性歡迎」。

英國《衛報》報導，在13日的G7外長會議過程中，當被記者問到川普多次表示要讓加拿大成為美國第51州時，魯比歐回應說，美國正在處理一系列問題，包括國防和烏克蘭問題，「我們將在G7峰會上關注這些問題，這就是會議的目的，但這不是一次討論我們如何接管加拿大的會議」。

《加拿大廣播公司》（CBC）報導，在14日G7外長會議結束後的閉幕記者會上，加拿大外長趙美蘭（Melanie Joly）對魯比歐直言，「加拿大的主權不容爭論，就是這樣。你們在這裡，你們尊重我們，你們尊重我們的主權，你們在我們的國家，你們尊重我們的人民。就是這樣」，似乎是要回應川普在G7外長會議前的言論。

川普11日在自家社群媒體「真相社群」發文表示：「將對加拿大生產的鋼鐵和鋁加徵25%的關稅，將稅率提升至50%」，並揚言「若加拿大不取消（對美的）其他關稅，還將大幅提升對加拿大生產汽車的關稅，永久摧毀加拿大的汽車製造業」。

川普還重提刺痛加拿大人自尊心的「成為美國第51州」議題，並施壓說：「最妥當的解決方案，就是讓加拿大成為我們的第51個州。這樣一來，所有關稅及其他問題都會徹底消失。」

川普屢屢羞辱加拿大，導致加拿大興起了抵制美貨的運動，並使加拿大反美情緒達到高點。3月9日贏得執政的自由黨黨魁選舉，確定成為加拿大下任總理的卡尼在勝選演說中就強調：「不會讓川普（的威脅）得逞。」

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