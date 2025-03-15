獨家》滄桑照曝光！「小翁立友」泰緬脫困返台 遭拐賣手法揭曉

康岳上月從緬甸詐騙園區獲釋，抵達泰國邊境超商的滄桑身影。（王元照提供）

2025/03/15 00:42

〔記者許國楨／台中報導〕台中39歲商演歌手康岳（本名陳康岳，外號「小翁立友」）去年9月前往泰國洽談生意，未料竟落入詐騙集團陷阱，被人蛇販賣至泰緬邊界的詐騙園區，下落不明，所幸本月14日平安獲釋返台。而近期一名成功脫逃的台灣男子A男爆料，康岳因聯繫外界求救遭毒打，甚至被關進「小黑屋」，揭露恐怖內幕。

康岳去年9月初搭機前往泰國，沒想到剛抵達曼谷，就有接應人前來帶路，卻直接將他載往泰緬邊界的泰昌園區，從此失聯，家屬遍尋無果；最終透過友人才得知康岳身陷詐騙集團控制區，並被迫從事電信詐騙工作。然而，由於緬甸局勢混亂，當地勢力盤根錯節，儘管外交部已介入交涉，救援行動卻困難重重。

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不斷遞紙巾 「應該流了很多血」

一名曾與康岳同組、成功脫逃的台灣男子A男透露，康岳的代號為「小康」，兩人剛進去時分在同一組，日夜被迫詐騙歐美華人。然而，康岳某日試圖聯繫外界求救，不慎被幹部發現，當場遭到毒打，最後被關進了惡名昭彰的「小黑屋」。

A男回憶，當時外面的人不斷遞紙巾進去，顯示康岳傷勢嚴重，「應該是流了很多血」。康岳的魔術師好友王元照說，據同樣曾被囚禁在小黑屋的受害者描述，康岳當時被上銬，情況極為不樂觀，A男成功逃離後，再也沒有見過康岳，擔憂他的安危。據了解，人蛇集團每成功販運一名受害者進入詐騙園區，就能獲取6到8萬元的抽成。

海外高薪邀約 須提高警覺

受害者不僅淪為電信詐騙的工具，若違抗或業績不達標，還會遭受毆打、電擊、囚禁等非人待遇，王元照透露，近年來不乏音樂人、舞者、魔術師甚至直播主受騙，落入東南亞詐騙組織，而亞洲人面孔在東南亞詐騙集團眼中即是「行走的鈔票」，民眾若接獲不明海外高薪工作邀約，務必提高警覺，避免重蹈覆轍。

據了解，由於檢察官立即指揮台中市警方，14日晚間陳抵桃園機場後，隨即由警方將陳帶回偵訊，釐清案情。

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