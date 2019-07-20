藍營全代會後啟動輔選 縣市首長免兼地方選委會主委

2019-07-20 11:01

〔記者施曉光／台北報導〕藍營2020大選組織架構雛形已成，雖然總統參選人競選總部與各直轄市、縣市的總統、立委聯合競選總部要到10月後才成立，但輔選機制會在28日全代會後先行啟動，黨中央23日將召開地方黨部主委會報，下達展開相關籌備任務，並轉達中央要求15位藍營直轄市、縣市首長免兼各地方選舉委員會主委職務，目前兼任者應儘快辭職，一律改由副市長、副縣長兼任，以放手全力輔選，也避免被綠營做文章。

國民黨組發會主委李哲華指出，未來15位藍營地方首長一律擔任各直轄市、縣市總統與立委聯合競選總部的主任委員，至於非藍營執政地區，則由黨籍直轄市、縣市議會議長擔任主委，他強調，這些地方首長去年九合一選舉多少都有得到「韓流」助益，未來半年期間的總統大選應該投桃報李，沒有拒絕的理由。

李哲華並指出，全代會後各地就會陸續重新整建組織幹部，去年九合一選後，黨部已經重新檢討組織漏洞，未來組織重新補強、完成部隊整建後，就會開始操兵，在基層舉辦「茶湯會」、小組長教育訓練課程，並強化基層口語傳播攻勢，藍營地方首長在基層說明施政成績時，也要幫忙推銷總統參選人韓國瑜與轄內的立委參選人。

李哲華表示，這次大選輔選任務有三條主軸線：第一條就是各直轄市、縣市聯合競選總部的組織架構﹔第二條則是助選體系，也就是社會各領域的後援會，除了聯合競選總部會在地方上設立各種後援會，中央黨部也會與韓國瑜競選總部合作籌組各行業社團、新住民、原住民、宗教等各種類型的後援會，要做到遍地開花，目前在海外已經出現第一個總統後援會，洛杉磯僑界在15日初選結果確定後就已經成立﹔第三條軸線則是黨部系統，負責補強競選總部與助選體系的不足之處，並做為幫忙兩者間磨合溝通的平台。

國民黨中央尊重韓國瑜為表示重視南部地區，未來總統全國競選總部設在高雄市，現階段則配合韓國瑜忙於市政，先在高雄市黨部成立一個總統競選辦公室，而且韓與黨中央的聯繫溝通窗口最近也已敲定，在進入選舉公告後的大選模式前，有關各方邀約的選舉活動、立委參選人造勢活動，統一由總統競選辦公室統籌聯繫，韓國瑜平日白天以市政為主，下班時間及例假日才會從事選舉活動。

藍營在各直轄市、縣市除了總統、立委聯合競選總部外，各立委選區的參選人也會有自己的競選總部，做為輔選總統候選人的前進據點，與聯合競選總部相輔相成，並形成交叉火網，建構綿密的聯合競選動員體系。

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