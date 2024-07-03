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柯文哲稱連署「抄一抄就好」 吳靜怡：罷免大風吹靠立委按停

柯文哲前幕僚吳靜怡。（圖擷取自 臉書）

柯文哲前幕僚吳靜怡。（圖擷取自 臉書）

2024/07/03 12:55

黃邦平／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕民眾黨主席柯文哲6月30日稱選罷法的門檻不用修改，但連署方式應該更謹慎，指很多連署都是政黨樁腳「抄一抄」就完事。對此，前柯文哲幕僚吳靜怡表示，被仇恨值堆疊出的「大風吹」是一種社會群體抵抗威權政治的反抗遊戲，當「大風吹」遊戲沒打算停止時，基隆市長謝國樑只是第一個，下一個呢？

吳靜怡在臉書PO文表示，國民黨主席朱立倫和柯文哲對連署喊出「只是抄一抄」這樣輕蔑的語氣，結合國民黨立委徐巧芯喊出挺謝國樑、桃園市議員凌濤揮出基隆「熱罷免」大旗瞬間，居然讓「謝國樑」、「罷免」這兩個關鍵字直接密合起來，原本屬於立法院藍綠攻防的「大罷免時代」，居然整個仇恨值嫁接在謝國樑身上，甩都甩不掉，從地方議題成為了全台灣罷免首戰。

吳靜怡指出，謝國樑啟動「守護基隆」小組，謝國樑早就在基隆的警、消、社團和地方各行政區有綿密的天羅地網部署，再加上市議會、國民黨中央結合立法院黨團形成「四方聯盟」，看起來是全面備戰和準備開戰的打算。

吳靜怡續指，在野黨，不是站在人民這邊監督執政黨的嗎？但現在，卻成為需要對抗人民的在野黨，相當矛盾，明明「大風吹」的遊戲停止鍵在國會多數立法委員的手上，但卻不願意停止，當「大風吹」的遊戲並沒有打算停止時，謝國樑只是第一個，那麼下一個呢？

吳靜怡直言，十拿九穩的謝國樑，恐怕忘記了，只要少了一個樑，還是不穩。

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