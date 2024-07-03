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中國強押我漁船是報復賴清德？民進黨團：系統性升高區域對抗

民進黨立院黨團3日召開輿情回應記者會，總召柯建銘（中）、立委吳思瑤（左）、莊瑞雄（右）出席發言。（記者塗建榮攝）

民進黨立院黨團3日召開輿情回應記者會，總召柯建銘（中）、立委吳思瑤（左）、莊瑞雄（右）出席發言。（記者塗建榮攝）

2024/07/03 12:55

〔記者陳政宇／台北報導〕澎湖漁船大進滿88號昨晚在金門外海作業，突遭中國海警船強行登檢並帶回中國，有媒體解讀是對總統賴清德的報復。立法院民進黨團今（3）日表示，中國不只是在金門，同時也在日本及南海周邊挑起緊張，是系統性升高區域對抗。

民進黨團今召開輿情回應記者會，由黨團總召柯建銘、幹事長吳思瑤、書記長莊瑞雄出席說明，被詢及中國海警帶回台灣漁船的事件。

對此，莊瑞雄回應，任何國家對其周邊海域和漁業資源，都有自己的政策，例如中國在夏天會有所謂的「伏季」休漁，在比較熱的時期保護海洋資源，我方表達尊重，但金門非常臨近中國，許多漁民皆在此處從事捕魚活動，中國卻突然用這麼劇烈的手段造成兩岸緊張。

莊瑞雄直言，大家要注意的是，中國不只是在金門，同時也在日本及南海周邊挑起緊張對抗，呼籲中國必須節制，也請漁政部門盡速與中國溝通協調，沒必要在政治上刻意對抗，甚至殃及過去在此處討生活的漁民。

媒體追問，此事未必是針對賴清德就任總統的政治後果，而是國際的全面性事件。莊瑞雄表示，沒辦法判斷中國在這項個案的企圖，但最近從日本、南海、到金門海域，中國看起來是系統性地在整個區域升溫對抗，這都無助於兩岸關係的長期發展。

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