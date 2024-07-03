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朱立倫讚謝國樑做得好 林右昌：只會讓基隆人更生氣

民進黨秘書長林右昌表示，國民黨成立小組是在害謝國樑、提油澆火，因為他們沒辦法深刻理解到公民的憤怒。（圖擷取自YouTube）

民進黨秘書長林右昌表示，國民黨成立小組是在害謝國樑、提油澆火，因為他們沒辦法深刻理解到公民的憤怒。（圖擷取自YouTube）

2024/07/03 10:44

〔記者陳昀／台北報導〕基隆市長謝國樑罷免案，公民團體宣布連署已過二階段門檻，國民黨組成「守護基隆小組」，並擬罷免民進黨籍基隆市議長童子瑋反制。曾任基隆市長的民進黨秘書長林右昌表示，國民黨是在害謝國樑、提油澆火，因為他們沒辦法深刻理解到公民的憤怒，國民黨主席朱立倫聲稱謝國樑做得好，也只會讓基隆人更生氣，照經驗評估罷免案通過的機率蠻高，將是地方政治史上第一次。

林右昌今接受周玉蔻《新聞放鞭炮》專訪表示，國民黨一直試圖將公民團體「山海公民拆樑行動」扭曲成政黨對決，這樣只會讓公民更憤怒、民間力量更強大，被罷免方已犯了戰略上的錯誤，他觀察連署一開始並不順利，是在民怨持續累加、施政滿意度再次墊底，讓公民決定站出來，相信目前的進展超出很多人的預期，也包含謝國樑。

談及國民黨成立小組「固樑」，林右昌認為這可能是在害謝國樑、提油澆火，因為他們沒有辦法理解到基隆市民為什麼這麼憤怒，公民團體流著汗在街頭一份一份簽連署並不容易，國民黨主席卻站出來指責他們，這樣出來簽名的人不是更生氣嗎？他也評估，按照現在超過4萬份的進度，通過的機率蠻高，應該會是地方史上第一次。

對於民進黨何時表態？林右昌說，不需要預設立場，最重要的是市民的觀點與民團的力量，身為黨秘書長，他不方便、不需要對此發表意見，國民黨一直想把這件事扭曲成政黨操作，但最重要的是公民力量的展現，就讓它照程序發展；至於罷免若成功，民進黨要不要推基隆市長候選人？他說，現在離那個階段還很遠，不要模糊焦點。

林右昌強調，黨中央不會介入此事，他也不方便說基隆市長怎麼樣，相信市民自有公評，但不要讓國民黨有任何藉口操弄這件事。對於朱立倫說謝國樑做得很好？林重申，這只會讓基隆人更生氣，市民心中有一把尺，不是哪個政治人物說什麼市民就會買單，也不是某個人某句話就是改變市民那把尺。國民黨就是想讓此事衝突化，但本來就不是。

對於朱立倫喊話懸崖勒馬，林右昌批評，在國會搞那麼多濫權法案、離譜行徑的是國民黨，正在力圖黨國體制的復辟，民主時代最痛惡的地方派系、黑金政治、黨產，國民黨正在修法，包括透過財劃法把中央的錢挖到地方，進到地方派系跟黑金政治的口袋，宣講是要讓民眾知道發生什麼事，這是非常危險的。

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