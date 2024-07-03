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首頁　>　政治

藍抹綠大法官要求迴避 林俊憲：乾脆推薦國昌老師當大法官

民進黨立委林俊憲。（資料照）

民進黨立委林俊憲。（資料照）

2024/07/03 11:28

黃邦平／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕立法院國民黨團2日點名司法院長許宗力在內的7位大法官曾任民進黨政府的政委或立委，要求針對國會擴權法案釋憲過程應自行迴避。民進黨立委林俊憲今天對此諷刺說：「直接一點啦！何不推薦『國昌老師』當大法官算了？」

林俊憲在臉書PO文表示，進入釋憲程序，藍白的小動作反而越來越多，大法官總共15人，國民黨一次就要求7人迴避，接近一半，這當然很荒謬，而且他們的理由是這些大法官曾擔任「綠營高官」，但裡面有些人根本沒進過行政機關，一直都待在司法體系啊！

林俊憲指出，國民黨會不知道大法官的經歷嗎？很遺憾，還真的有可能。因為過去2次提名大法官，國民黨缺席不投票，不是贊成、也不是反對，而是直接消失了，很簡單的問題，「你們這麼不滿大法官，那當初表決時為何沒投反對」？

林俊憲續指：「不過沒關係，新一批大法官人選審薦馬上要啟動，藍白這麼想掌控司法，乾脆聯合推薦國昌老師好了，提名資格有一條：『研究法學，富有政治經驗，聲譽卓著者。』天啊！這不就國昌老師嗎？」

林俊憲直言：「研究法學，粗糙派法學造詣無人出其右；富有政治經驗，換了兩個黨，誰比他富有政治經驗？只剩最後一點還要再商榷，從藍白的訴求看來，只有國昌大法官能讓藍白滿意了，不是嗎？」

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