斷交成定局？ 索羅門總理：「台灣對我們毫無用處」

2019-09-11 19:10

〔編譯陳成良／綜合報導〕據《澳洲人報》（The Australian）11日報導，我國邦交國索羅門群島總理蘇嘉瓦瑞已宣布，「台灣對索國毫無用處」，他暗示，中國可與澳洲抗衡，是這個太平洋島國更好的外交夥伴。

《澳洲人報》以「太平洋島國行將與台灣斷交」（Pacific nation set to cut Taiwan）為題報導指出，蘇嘉瓦瑞此一表態，是迄今索國準備與台灣斷絕外交關係，並與中國建交的最強烈跡象。

蘇嘉瓦瑞7月接受澳洲國立大學外交專家史密斯（Graeme Smith）訪問時指出，相較於台灣，中國可以提供援助給索國而不必看澳洲臉色。他說：「說實話，就經濟與政治層面來說，台灣對我們毫無用處。」

蘇嘉瓦瑞提到，他曾派40名警官到台灣受訓，澳洲前外交部長唐納（Alexander Downer）卻親往台灣，要求停止相關訓練，還強調索國是澳洲的地盤。蘇嘉瓦瑞說，如果換成中國，根本不會甩唐納，還會要他滾蛋。

4月間索國舉行大選，蘇嘉瓦瑞回鍋擔任總理，他5月間受訪時即曾表示，新政府正在重新考慮中斷與台灣的關係，與索國最大貿易國中國建交。

據《中央社》報導，美國駐巴布亞紐幾內亞、索羅門及萬那杜的大使艾伯特格雷（Catherine Ebert-Gray）8日抵達索羅門拜會蘇嘉瓦瑞。她對蘇嘉瓦瑞表示，美國支持索國與台灣的良好關係，也提到索國與中國建交可能面臨的挑戰。她稱台灣是索國的「絕佳夥伴」 。

相關新聞請見︰

美大使會索羅門總理 稱台灣是索國絕佳夥伴

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法