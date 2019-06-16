索羅門若棄台投中 專家：恐牽制美澳援軍

2019-06-16 10:21

〔即時新聞／綜合報導〕台灣邦交國、太平洋島國索羅門群島月初表示，將在百日內決定是否改變和台灣之間的外交關係，引發外界關注，學者及專家對此分析，索羅門群島的位置在印太地區擁有重要戰略價值，中國此舉不僅可孤立台灣，也可阻擋美軍出手協防澳洲，在台灣、日本和菲律賓附近發生區域衝突時，美、澳的援軍也會受到許多牽制。

外媒本月初披露，索羅門將在百日內決定是否與北京建交，該國總理蘇嘉瓦瑞（Manasseh Sogavare）更向媒體表示，索國確實「受到龐大壓力」要放棄台灣、投向中國，不過他也表示，若索國真的放棄台灣，會是「令人難過」之事。

據《華盛頓觀察家報》報導，中國施壓索國和台灣斷交，不僅是為了孤立台灣，更是要讓勢力深入印太地區，威脅美國和其盟友的地位，美國眾院亞太外交事務委員會共和黨首席議員約霍（Ted Yoho）更批評，中國的真實意圖，就是為了之後可能的衝突進行準備。

華府智庫「戰略暨亞洲國際研究中心」（CSIS）學者葛林（Mike Green）也表示，索羅門群島的位置在印太地區擁有重要戰略價值，早在二戰期間，美國及盟軍就將該處視為必爭之地，甚至花費了半年的時間從日本手中奪下控制權，由於日本當年控制索羅門群島，阻擋了美軍出手協防澳洲。

針對中國不斷打壓台灣的外交空間，約霍也強調，台灣是成功的民主國家，擁有言論自由、宗教自由和所有其他不被中國珍惜的價值，所以中國不斷孤立台灣，想藉此擴張自己的影響力，但美國不會支持中國孤立台灣的企圖。

另有專家分析，若中國成功在某個太平洋島國建立起軍事基地，未來當台灣、日本和菲律賓附近發生區域衝突時，美國或澳洲想介入或馳援都會受到許多牽制，因此這是擺在眼前不容忽視的危機。

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