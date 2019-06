傳索羅門評估對台邦交 紐西蘭外長：盼索國考慮長遠

2019-06-06 18:32

〔即時新聞/綜合報導〕英國媒體昨日報導,我太平洋友邦國家索羅門正在考慮與我國的邦交關係。消息傳出,我外交部重申兩國關係穩建成長。紐西蘭副總理暨外交部長就索國對台外交政策發言時表示,希望索國的決定能符合該國的價值觀與長遠利益。

綜合紐西蘭國家廣播電台(RNZ)今日報導,紐西蘭副總理暨外交部長彼得斯(Winston Peters)對索國的邦交抉擇表示,紐國並沒有在這個問題上對索國施加任何壓力,「我們希望索國能在考量自身和太平洋的長遠利益上做出決定,這就是決定性的關鍵所在。」

報導指出,索羅門出訪澳洲與紐西蘭的代表團,已經了解與中國建交的國家正在面臨包括「鉅額債務」等問題。報導表示,索羅門政府對外交政策的轉變,所帶來太平洋地緣政治和安全的影響抱持謹慎態度。

同一篇報導也提到,彼得斯本週對中國六四事件三十週年發表看法時表示,即使是現在,也令人不得不擔心30年前有超過萬人遭到軍隊鎮壓的情況。他表示,「如果人們對這起事件沒有批評,而只是就這樣讓整件事情消失,這談不上是一個好的價值觀。(He said if people let those things slide without a comment, it doesn't speak very well of their values.)」

想看更多新聞嗎?現在用APP看新聞還可以抽獎 點我下載APP 按我看活動辦法