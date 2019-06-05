與台灣斷交？ 獨立至今皆聯合組閣 索羅門難有共識

2019-06-05 21:51

〔即時新聞／綜合報導〕索羅門群島（Solomon Islands）傳有意與我斷交，該國外交部長馬內爾（Jeremiah Manele）公開表示，將在百日內決定是否轉向中國。對此，我外交部也回應「台索關係穩健成長」。索羅門群島1978年獨立建國至今一向多黨林立，每次組閣皆為聯合政府，現任外長與總理也分屬不同政黨，外交政策是否瞬間轉向？恐難在短時間內達共識。

據《索羅門時報》（Solomon Times）報導，索羅門群島相繼接待澳洲總理莫里森（Scott Morrison）、紐西蘭副總理彼得斯（Winston Peters），對此，索羅門外交部長馬內爾表示，這幾次會面時機恰好，但索羅門在台灣與中國問題上並沒有感受到任何外界壓力。

關於是否與台灣斷交？馬內爾表示：「這是一個主權性的決定，得交由索羅門政府去抉擇。對此，我可以證實索羅門正在全面評估這項決議，內閣及核心小組掌握了全盤的消息。」

報導指出，馬內爾表示該決議將在接下來的百日內出爐，屆時索羅門政府將會選擇是否轉向中國。對此，我國外交部也隨即回應，重申台索關係穩建成長。

據了解，索羅門群島1978年獨立建國以來，多黨林立，內閣政府皆為多黨聯合組成。我國駐索使館網頁也指出，因議員對多黨聯盟忠誠度普遍不足，常發生不信任案投票，平均每任總理任期只有1年半。

索羅門今年4月大選結果出爐後，現任總理蘇嘉瓦瑞（Manasseh Sogavare）所屬的「我們黨」（OUR），與現任外交部長馬內爾所屬的「民主聯盟黨」（DAP）以及另2政黨聯手合組「民主進步聯合政府」（Democratic Coalition Government for Advancement），分別出任內閣閣員。

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