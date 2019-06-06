立委曝索國外長計劃訪台 外交部未證實

2019-06-06 16:05

〔記者呂伊萱／台北報導〕台索邦誼傳聞不斷，民進黨立委王定宇今天爆料指出，索羅門外交與外貿部長馬內雷（Jeremiah Manele）正在計畫訪台，「沒有外交生變的問題」。外交部僅保守回應說，索國新政府上任後就積極邀請索國政要訪台，有進展將適時說明。

索羅門群島今年因逢大選，與台灣邦交議題自3月起傳聞不斷，美澳智庫指出台灣於南太的邦交可能鬆動，索國新政府也因正在盤整政策，外媒昨引述索國外長馬內雷說法指出，索國將在100天內做出決定是否維持與台灣的邦交關係。

不過王定宇今天爆料指出，馬內雷正在計畫訪台，「沒有外交生變的問題」。王定宇也說，索羅門新內閣組成，本來就要重新檢視外交政策，不只針對台灣。且索國是內閣制，根據台灣外交部訊息，目前國會多數支持台灣。

王定宇也從國際情勢分析指出，台索關係牽動著南太，太平洋強國澳洲對索國政局有相當影響力，而目前澳洲除了金援索羅門，還阻止華為承攬索羅門海底電纜工程，改由澳洲補助索國處理，顯示「不希望中國勢力進入的態度明確」。

此外，王定宇也提到，美國先前特別派出白宮國安會資深主任博明（Matt Pottinger）到索羅門和外交部次長徐斯儉會晤，國務院也關切索國，並強調美國印太戰略中，澳洲、台灣同屬重要夥伴。

對於索羅門群島外長是否正計畫訪問台灣？外交部今天保守回應說，索羅門群島新政府上任後，外交部即積極洽邀索國內閣成員及國會議員等政要訪台，後續如果有相關進展，當然會適時對外說明。

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