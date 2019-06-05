索羅門邦交100天內有變？ 外交部重申關係穩健成長

2019-06-05 19:40

〔記者呂伊萱／台北報導〕外媒引述索羅門群島外交部長馬內雷（Jeremiah Manele）說法指出，索國將在100天內做出決定是否維持與台灣的邦交關係。外交部今天說明，台索關係穩健成長；索羅門政壇多黨林立，即使少數議員主張與中國建交仍難形成轉向決定，「支持台索關係者仍佔多數」。

索羅門時報（Solomon Times）與英國衛報等媒體今天報導，索羅門群島外長馬內雷（Jeremiah Manele）表示，索國將在100天內做出決定是否維持與台灣的邦交關係。

外交部今天回應說明，索羅門群島為內閣制民主憲政國家，國會共計50個議席。目前索國政壇，包含內閣成員在內的議員，「支持台索關係者仍佔多數」。外交部舉例，蘇嘉瓦瑞總理伉儷日前率領內閣成員出席我海軍敦睦支隊艦上酒會即為明證。

外交部進一步說，索羅門新政府為展施政新氣象，制定「百日政策」，目標在於帶動國家整體發展，內容遍及各領域，包含外交層面及與各發展夥伴的合作關係。

而本屆索國國會如同以往，仍是多黨林立，內閣亦屬多黨聯盟，外交部因此表示，即便內閣中個別黨派或國會中少數議員主張與中國建交或要求政府檢討外交政策，「仍難形成轉向共識或決定」。

外交部強調，台索關係穩健成長，各項合作計畫包含農技推廣、醫衛中心、台灣獎學金、潔淨能源等均成效卓著，深受索國朝野及多數民眾肯定與認同。外交部強調，我駐館持續與索國各界積極交往，多方爭取友我情誼，並協助索國政府落實國家發展政策，透過互利互惠踏實外交，深化台索邦誼。

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