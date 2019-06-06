索羅門總理：受到很大壓力要重新思考台灣邦交

2019-06-06 22:04

〔編譯管淑平／綜合報導〕台灣邦交國、太平洋島國索羅門群島是否將與台灣斷交、轉向北京的懷抱，這幾天受到國際媒體密切關注。英國「衛報」5日披露索羅門將在100天內決定是否與北京建交後，該國總理蘇嘉瓦瑞（Manasseh Sogavare）6日在「澳洲廣播公司」（ABC）的訪問中說，索國確實「受到龐大壓力」要放棄台灣、投向中國，若真如此，會是「令人難過」之事。

蘇嘉瓦瑞在專訪中說，「我們受到很大壓力要重新思考這份關係」，有諸多因素要考量，該國政府將在大約100天內做出決定；他指出，索國需要北京的基礎建設投資，但是該國也密切注意其他較小國家因此遭遇的困境。報導指出，蘇嘉瓦瑞未明說，明顯意指外界指控北京投資帶來的「債務陷阱」，尤其他特別提到非洲和南亞國家的情況，表明索國曾長期關注相關指控。他說，若索國真的放棄台灣，會「令人難過」。

英國「衛報」5日報導，索國外交部長馬內列（Jeremiah Manele）3日與到訪的澳洲總理莫里森會面時談到中、台關係問題，他表示會在100天內、即9月中之前決定是否與中國建交。

莫里森訪問索國前，外界便揣測，澳洲正力圖抗衡中國對太平洋島國的影響力，莫里森是否會利用此行力促索國維持與台灣的邦交。

蘇嘉瓦瑞在6日的訪問中指出，莫里森3日與他會談時表示，不論索國做何決定，都不影響澳洲與索國關係，但是莫里森也說，其他國家、尤其是小國投向北京懷抱所面臨的困難，或許值得索國思考一下。ABC指出，莫里森此話強烈暗示坎培拉政府會希望索國在與中、台關係上，維持現狀。

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