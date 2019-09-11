美大使會索羅門總理 稱台灣是索國絕佳夥伴

2019-09-11 19:08

〔中央社〕美國駐索國大使艾伯特格雷昨天對索國總理蘇嘉瓦瑞表示，美國支持索國與台灣的良好關係，也提到索國與中國建交可能面臨的挑戰。她稱台灣是索國的「絕佳夥伴」。

艾伯特格雷（Catherine Ebert-Gray）是美國駐巴布亞紐幾內亞、索羅門及萬那杜的大使。美國由位於巴國首都摩斯比港（Port Moresby）的大使館管轄索羅門及萬那杜業務，在索羅門首都荷尼阿拉（Honiara）設有領事辦公室。

在8日抵達索羅門的艾伯特格雷昨天拜會蘇嘉瓦瑞（Manasseh Sogavare） 。她今天接受中央社記者專訪時表示，她此行主要與索國討論美國在索國推動的援助計畫。

關於索國思考改變與台灣、中國的邦交關係，艾伯特格雷指出，索國如果外交轉向，將帶來些挑戰，她列出幾點看法，在與蘇嘉瓦瑞會面時逐一告訴他，「當然我們也強調我們支持他們（索國）和台灣的良好關係」。

艾伯特格雷指出，她與蘇嘉瓦瑞會談時，也討論他即將前往紐約參加聯合國大會的行程，屆時美方將安排他與美國副總統彭斯（Mike Pence）以及美國政府官員會面。

索國傳出檢討對台邦交後，美國政府多次表達希望索國維持現狀的立場。被問到美國為何支持台索邦交，艾伯特格雷說，美國與台灣關係穩健，共享很多民主價值，「我們認為台灣是索羅門群島的絕佳夥伴（exceptional partner）」。

艾伯特格雷說，台灣與美國協助索羅門發展，有著相同目標，協助範圍不僅是基礎建設，還包括發展人力資源。

她說，台灣的援助透明，推動索國治理往善治（good governance）改善，不只是索國，也是其他國家的絕佳夥伴，美國歡迎台灣、也永遠樂於台灣在全球各地的活動。

中國近年在南太平洋地區投注大筆金援，貸款讓太平洋島國投資基礎建設，藉此建立影響力，這些國家的財政卻被龐大的債務負擔壓垮。彭斯和美國國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）近來都提醒太平洋島國小心中國的債務陷阱。

被問到美國如何與友邦合作反制中國的作法，艾伯特格雷說，這是很好的忠告，美國的作法透明，以受援助國家的利益為主，包括援助的條件、需求項目、預估預算、成本、時程等都必須講清楚；對於中國，也應該要求揭露這些細節。

索羅門在去年12月成為參與美國千禧挑戰計畫（Millennium Challenge Corporation）的候選國，美國將檢視這些候選國是否能符合門檻計畫（Threshold Program）的要求，而決定協助這些國家的基礎建設發展。

艾伯特格雷指出，對於索國去年進入門檻計畫，她感到很興奮，這主要是因為索國在善治方面有顯著進步，其他檢視指標還包括債務及預算管理、醫療照護及教育方面的改善，未來一年將評估如何協助索國經濟發展與創造就業機會。

被問到如果索國接受中國援助後同樣發生其他國家面臨的債務、資金不透明等問題，是否會影響索國通過門檻計畫？艾伯特格雷指出，確實有國家因這些問題而降低評比，這不見得會發生在索國身上，索國才剛進入門檻計畫，「但是這是個風險」。

艾伯特格雷說，中國在區域內投注較多關注在大型基礎建設的發展，甚至比美國的關注多，她了解這是吸引索國的地方；但索國也須了解，有面對潛在債務問題的責任，也必須有能力處理未來與中國的關係，索國必須根據自己的條件來決定。

她指出，索國是否承認中國，這是索國的主權，美國不會介入，不論決定是什麼，美國都會繼續與索國維持穩健關係，也會延續美國支持協助索國發展的承諾。

艾伯特格雷說，對索國來說，要如何做這個決定是「極其困難」的，而這個議題的爭論在這幾週、甚至這幾個月以來，也影響到索國其他事情的推動。

艾伯特格雷表示，從她看到的資料以及她和索國人士談話當中，她知道索國人士很重視、也很滿意索國和台灣的關係，這反映出台灣在索國的援助工作真的做得很好。

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