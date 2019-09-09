破邦交不穩傳言 蔡總統見索羅門外長：好朋友要常相聚

2019-09-09 11:21

〔記者蘇永耀／台北報導〕台灣與索羅門邦交屢傳危機，雙方高層今日透過見面打破傳言。蔡英文總統今日接見索羅門群島外交暨對外貿易部長馬內列夫婦時表示，「台灣是國際社會上負責任、肯奉獻的夥伴」不是口號，是每天在實踐的工作。未來台灣將與索羅門群島共同努力，進一步提升兩國的雙邊關係，也期盼索羅門群島在國際上繼續大力支持台灣。

總統致詞時表示，非常高興在總統府與訪團見面，馬內列部長與貝克次長都曾經來過台灣，這次是馬內列部長第一次以部長身分來訪。她要向兩位老朋友表達誠摯歡迎之意。

總統指出，中華民國台灣跟索羅門群島建交至今已經36年，索羅門一直是台灣在國際上非常堅實的朋友，也在聯合國的大會、專門機構以及會議上，大力支持台灣。

總統說，好朋友就應該要常常相聚，而台灣與索羅門群島就是最佳的例子。今年8月，索羅門群島國會歐提（Patteson Oti）議長率團來到台灣，參加「亞太國會議員聯合會」年會。隨後，我外交部長吳釗燮就去參加「太平洋島國論壇」，並在蘇嘉瓦瑞（Manasseh Sogavare）總理的見證下，與馬內列部長簽署兩國國民互免簽證協定。

總統指出，臺灣今年為了推動「世界衛生大會」（WHA）業務，外交部拍了一支影片，提到一位索羅門群島醫師波波拉（Paul Bosawai Popora）留學臺灣，並且返國行醫的故事。波波拉醫師說，「一切是從台灣開始的」，他親身感受到臺灣護理保健的制度和服務，也告訴自己，回國後要在鄉間開一間診所。

總統提及，前年，她訪問索羅門群島時，也去參訪中央醫院內設立的「台灣衛生中心」，當時聽到醫療團的簡報，也讓她堅信「台灣是國際社會上負責任、肯奉獻的夥伴」這句話，從來不是口號，而是每天在實踐的工作。

總統認為，台灣與索羅門群島之間，共享自由、民主、人權，以及對抗氣候變遷等價值，也是彼此相互扶持的夥伴。過去3年多來，兩國持續在農業、醫療衛生、教育及人力資源發展等領域，創造更多的合作成果。

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