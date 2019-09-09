吳釗燮陪同索羅門外長見蔡總統 讚「氣氛超棒」

2019-09-09 11:33

〔記者呂伊萱／台北報導〕我太平洋友邦索羅門群島外交部長馬內列（Jeremiah Manele）正訪問台灣，外交部長吳釗燮今上午陪同馬內列一行人，晉見蔡總統。吳釗燮會後在推特上開心表示，「氣氛啵棒，是一場超讚的會面！」

台灣與太平洋友邦索羅門群島的關係近來受到高度關注，外媒頻頻報導邦誼恐生變、轉向中國。索羅門外交部上週則透過駐台大使館發布長篇聲明，解釋索羅門政治運作，並強調索國政府迄未定出外交評估總結時程，且「除非政府決定轉向，在那之前，索國政府及國民將持續珍惜與強化和中華民國台灣的關係」。

在澄清聲明後，索羅門則派出外交部長馬內列（Jeremiah Manele）一行人於8日訪問台灣，同行人員包括總理辦公室及外交部官員。

蔡總統今天上午接見馬內列一行人，外交部長吳釗燮與索羅門駐台大使王哲夫（Joseph Waleanisia）也陪同晉見。吳釗燮會後在外交部推特上開心表示，很高興陪同「台灣的好朋友馬內列部長」到總統府，「氣氛啵棒，索羅門代表團和蔡總統進行了一場超讚的會面！」

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