索國外長來訪 許毓仁憂：說明為何跟中共建交？

2019-09-09 12:17

〔記者謝君臨／台北報導〕台灣與南太平洋友邦索羅門群島的邦交近來受到高度關注，索國外交部長馬內列昨抵台訪問，總統蔡英文今早接見馬內列等人，外交部長吳釗燮會後在推特上表示，「氣氛啵棒，是一場超讚的會面！」；不過，國民黨立委許毓仁提醒，索國外長來訪，也許是來說明為何準備跟中共建交，這是他比較擔心的一點。

對於台灣與索羅門邦交屢傳危機，雙方高層今日透過見面打破傳言。蔡總統上午接見馬內列夫婦時表示，未來台灣將與索羅門群島共同努力，進一步提升兩國的雙邊關係，也期盼索羅門群島在國際上繼續大力支持台灣。

索羅門外交部上週則透過駐台大使館發布聲明，解釋索羅門政治運作，並強調索國政府迄未定出外交評估總結時程，且「除非政府決定轉向，在那之前，索國政府及國民將持續珍惜與強化和中華民國台灣的關係」。

針對我國與索羅門斷交傳言，許毓仁今天受訪表示，索國外長來訪，感覺（雙方關係）好像表面上非常穩定，但其實可以把它看成，他當面過來解釋說：「我必須要斷交，然後為什麼要跟我們斷交」，他不是來維持索國跟中華民國的邦交關係，而是來說明「為什麼準備跟中共建交」，這是他比較擔心的一點。

許毓仁強調，外交部長吳釗燮、總統蔡英文有義務跟責任跟全國人民說清楚、講明白，不是用忽悠的方式。好像是說，其實我們邦交關係非常穩固，但實際上，我們都知道早已在懸崖邊了，就準備什麼時候做這個決定而已。

媒體提問，有沒有可能趁此機會，再來要求什麼？許毓仁指出，外交就是實力原則，索國過去的這個做法，我們都非常清楚，呼籲吳部長、蔡總統不要把人民的納稅錢，當作是外交的政治利益在處理，如果說錢砸進去最後還是導致斷交的後果，這部分是否真的有做到照顧我們國家，這是一個非常大的質疑點。

民進黨立委許智傑則強調，我們要提醒邦交國三思，不要「抓龜走鱉」，賠了夫人又折兵，到時中國的承諾跳票，台灣的援助又停止，就會變成兩頭空的狀況，現在索羅門來台穩固邦交，我們也呼籲中國別再打壓台灣的國際空間。

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