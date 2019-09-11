澳媒披露蘇嘉瓦瑞稱「台灣無用」 外交部籲索國決策公開透明

2019-09-11 19:58

〔記者呂伊萱／台北報導〕澳媒今引述我太平洋友邦索羅門總理蘇嘉瓦瑞一段7月時的評論指出，太平洋島國將與台灣斷交。外交部今天對此表示，相信外交轉向不符合索羅門國家利益，也是民主理念國家所不樂見，呼籲索國決策公開透明。我駐索羅門大使館也持續與蘇嘉瓦瑞總理密切溝通中。

澳洲國立大學外交專家史密斯（Graeme Smith）主持的「小紅播客」（The Little Red Podcast）9日披露索羅門總理蘇嘉瓦瑞一段7月時的評論，《澳洲人報》（The Australian）11日並跟進報導。蘇嘉瓦瑞在訪問中說，「台灣對索國毫無用處」，並暗示中國可與澳洲抗衡，是這個太平洋島國更好的外交夥伴。

外交部發言人歐江安今天表示，外交部認為蘇嘉瓦瑞總理的評論並未反映出目前台索關係的全貌。我駐索羅門大使館也持續與蘇嘉瓦瑞總理密切溝通中。

歐江安指出，索國政府數月前已對外宣布，將全面檢討整體對外關係，其中包括與台灣維持邦誼事項。歐江安說，我方鄭重呼籲索國政府，相關決策過程應完全公開透明，應確切反映包括索國基層民眾等各界的真實心聲。

中華民國與索羅門群島自1983年建交，歐江安說，兩國合作交流緊密，台灣在索國發展上長期做出重要的貢獻，並在索國2000年的動盪期間不離不棄。此外，索國也在各種國際場合為台灣有力執言。建交36年以來，兩國互惠互利，合作密切，「相信索國絕大多數民眾及政治人物均能認同，與台灣維持邦誼才是最符合索國及區域各國長期利益的正確決定」。

歐江安也補充，如果索國少數政治人物基於個人或特定群體的利益而作出外交轉向的決定，不但不符合索羅門群島整體國家利益與全民福祉，「相信此類決定不只是我國，也是所有堅持民主法治與人權價值等理念相近國家所不樂見」。

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