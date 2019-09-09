台索雙外長重申邦誼積極友好 次長徐斯儉下週再訪索羅門

2019-09-09 20:34

〔記者呂伊萱／台北報導〕索羅門群島與我邦誼近日頗受矚目，索羅門外交部長馬內列（Jeremiah Manele）正訪問台灣，今與外交部長吳釗燮一同舉行媒體見面會。馬內列強調，索國國會議長歐堤8月也來台北訪問，上個月他本人和吳部長簽署台索互免簽證協定，「這些交流在在說明兩國間積極友好的互動關係（active friendly, rich and progressive relations）」。

馬內列率索羅門外交部次長貝克（Collin Beck）等人現正訪問台灣，今晚間並與吳釗燮及外交部次長徐斯儉一同召開媒體見面會。

吳釗燮與馬內列分別發表談話，吳釗燮說，自8月歐堤議長訪台、總理蘇嘉瓦瑞於太平洋島國論壇會晤與兩國外長簽署互免簽協定等一連串雙邊互動，加上此次馬內列外長來訪，「對深化台索邦誼及申明兩國友好關係具有重大意義」。

吳釗燮也感謝索羅門多年支持台灣國際參與，並提及索羅門有「Wantok」的互助分享傳統，希望未來秉持這份傳統繼續深化兩國關係，「不僅符合雙方國家利益，更可與美日紐澳等理念相近夥伴共同為太平洋區域和平穩定與自由民主做出貢獻」。

馬內列此次是擔任外長後首次訪台，對他本人而言則是第6度訪問台灣。馬內列強調，索國國會議長歐堤8月也來台北訪問，上個月他本人和吳部長簽署台索互免簽證協定，「這些交流在在說明兩國間積極友好的互動關係（active friendly, rich and progressive relations）」。

對於近日的邦交風波，馬內列也說明，索羅門政府勝選就任，包括承諾全面盤點外交關係，也設有國家機制處理該議題，「這是一項廣泛的檢視，審視索國的全球地位、所有駐外使節團及整體對外關係」。

馬內列也感謝中華民國政府與人民對索羅門留學生的支持，並談及此次訪問，討論促進農業合作、探討勞動力交流機會及技術轉移合作等雙邊議題。

馬內列也特別提及，樂見中華民國企業在索羅門群島投資營運、貢獻索羅門經濟，包括三海集團、Kolobagara林業公司與多家漁業公司等，「我們鼓勵更多中華民國民間企業到索羅門群島投資」。

媒體追問貝克次長有關近日受關注的跨黨派小組報告，以及索國6月時曾說將在100天內做出是否外交轉向決定等期限，惟貝克並沒有直接回應有關期限的問題，僅表示索國檢視的是廣泛的外交關係，而非僅針對台灣；貝克也強調，太平洋地區發展面臨的挑戰是全球性的，希望所有人參與面對。

此外，外交部次長徐斯儉下週也將再次率團訪問索羅門群島。徐斯儉今回應表示，現在很多國家都派出考察團到索羅門，研究未來發展，台灣也是一樣，希望在美國、澳洲、紐西蘭、日本等國和索羅門的合作中，研究台灣可以如何配合相關計畫，「往返邦交國是正常工作，不是每次去都代表（邦交）有問題」。

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