「沒聽說中國有做什麼正面的事」 索國民意8成都挺台

2019-09-10 09:32

〔即時新聞／綜合報導〕我國與太平洋友邦索羅門的邦交近來傳出危機，不過，索國當地民意多傾向於台灣，並指出中國在當地掌控許多經濟活動，已引發民怨。

根據《中央社》報導，我國駐索羅門大使廖文哲指出，目前有8至9成索國民眾還是非常支持台灣，索羅門台商會副會長蔡華明也提到，目前索國輿論有9成都支持台灣。索國計程車司機伊拉拜（Ken Ilabae）受訪時指出，台灣在農業、醫療方面給索國很多協助，過去索國曾在2000年發生族裔衝突，台灣在索國最黑暗的時刻留下來幫助索國重建，台灣是索國的好朋友，如果政府轉向與中國建交，索國人民將會很失望。

針對台灣與中國的差異，蔬果攤商那拉西亞（Christopher Narasia）強調，台灣教導農民種植技術、提供獎學金，但中國人經營商店，把索國人民「擠到角落」，只能做些小生意，他無奈地說：「我還沒有聽說中國做什麼正面的事。」

另外，曾在索國前總理里諾（Hon Gordon Darcy Lilo）任內擔任幕僚長，目前經營獨立媒體索羅門商業雜誌的艾洛卡（Robert Luke Iroga）指出，索國民意有7至8成支持台灣，但政界是否聽從民意則要打上一個問號，他透露有官員曾告訴他，中國有資金可協助索國發展基礎建設，但這名官員並沒有說明中國資金投入後的可能後果。

艾洛卡提到，目前他最擔心的後果是無法償還債務給中國的「債務陷阱」，像是斯里蘭卡將港口租給中國、萬那杜讓中國興建海軍基地，索羅門有資源卻沒錢，禁不起讓後代子孫陷入這陷阱的風險。

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