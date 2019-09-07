索羅門外長明訪台 外交部：深化台索邦誼

2019-09-07 22:20

〔記者彭琬馨／台北報導〕外交部晚間發布新聞稿表示，我太平洋友邦索羅門群島外長馬內列（Jeremiah Manele）夫婦一行共5人自明起至12日訪問台灣，外交部對此表達誠摯歡迎。訪台期間外長馬內列將晉見蔡英文總統、會晤外交部長吳釗燮，並接受吳釗燮款宴。外交部說，此為馬內列擔任外交部長後首度訪台，對於深化台索邦誼及友好關係具有重大意義。

台索邦誼日前屢傳出不穩的消息，外媒並報導索國外交可能轉向中國。索羅門駐台大使館曾為此發出聲明，澄清索國迄未作成最終決定。索羅門群島國會外交委員會並於9月4日及5日舉辦台索關係聽證會，會中特別提及中國援助帶來債務陷阱的高風險。

外交部今發布的新聞稿指出，馬內列部長擔任其他公職時曾多次訪問台灣，此次是今年5月出任索國外交部長後首度正式訪問我國。繼本年8月初索國國會議長歐堤（Patteson Oti）率團來台參加「亞太國會議員聯合會」（APPU）丶8月中旬索國總理蘇嘉瓦瑞（Manasseh Sogavare）於「太平洋島國論壇」（PIF）期間會晤外交部長吳釗燮，並見證兩國外長簽署台索互免簽證協定後，「馬內列外長的來訪對於深化台索邦誼及友好關係具有重大意義」。

外交部說，台灣與索羅門群島自1983年建交以來，兩國合作關係緊密。索國多年來在「聯合國大會」（UNGA）、「世界衛生組織」（WHO）、「國際民航組織」（ICAO）、「聯合國氣候變化綱要公約」（UNFCCC）等國際組織場域給予我國堅定的支持。台索兩國將秉持互惠互助原則，持續深化兩國的友好合作關係。

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