中國喊話索羅門轉向 外交部重申邦誼穩固

2019-07-30 11:00

〔記者呂伊萱／台北報導〕中國再次向我太平洋友邦索羅門群島釋出訊息，「歡迎加入太平洋大家庭」，籲索羅門儘快做決定。外交部今天重申，台灣和索羅門邦誼基本面穩固，各項合作計畫推動順利。另對於索羅門政府的外交跨黨派專案小組何時來台？外交部則說，目前索方尚未決定時程。

索羅門群島媒體《島嶼太陽報》29日以「中國歡迎索羅門群島加入太平洋大家庭」為題刊載報導。

報導指出，索羅門友中小組（SICFA）成員上週赴中國西寧參與一帶一路會議時，中國官員告訴索方人員，中國已準備好歡迎索羅門群島加入中國的「太平洋大家庭」，同時喊話索羅門應儘快做決定，「機會之窗正在快速關閉」。

報導內也提及，索羅門政府為檢視外交關係所組成的跨黨派專案小組，將於8月拜訪北京，該小組也規劃拜訪台北，但未提及時程。

外交部副發言人歐江安今天在例會上表示，目前索方還沒決定專案小組來台的時間。此外，歐江安也重申，台灣和索羅門邦誼基本面穩固，「請大家不用擔心」。

歐江安進一步說明，台索各項合作計畫推動順利，例如7月8日索羅門指定我國廠商互助工程興建運動場，簽下工程合作約，而包括農業推廣、醫衛中心、台灣獎學金和潔淨能源等各項計畫也都推廣順利，獲得索羅門政府和人民肯定，駐館將積極繼續深化和索羅門各方各界的友好合作關係。

想看更多新聞嗎？現在用APP看新聞還可以抽獎 點我下載APP 按我看活動辦法