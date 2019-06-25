索羅門檢討邦交小組將來台？外交部：要再了解

2019-06-25 11:35

〔記者呂伊萱／台北報導〕《路透》報導，我太平洋友邦索羅門群島新政府為檢視外交關係的特遣代表團，將於本週出訪多國，訪問地包括台北和北京。外交部今天對此表示，目前沒有相關資訊可以提供，將進一步了解。

索羅門新政府成立後，總理蘇嘉瓦瑞推行百日新政、檢視整體政策，其中設立跨黨派小組，檢視和我國的邦交關係。

《路透》24日報導，該小組並將派一支特遣代表團出訪萬那杜、斐濟、薩摩亞獨立國（Samoa）、東加和巴布亞紐幾內亞，而這5國均與中國有邦交。報導引述代表團團長傅貴（John Moffat）表示，此行將於本週啟程，行程也將包括北京與台北。

傅貴說，該代表團將藉由前述5國做為「個案研究」，了解這些國家獲得的援助與發展，代表團將做盡職調查（due diligence），代表團的報告預計8月底出爐。對於台灣邦交以及與中國關係，傅貴聲稱，「這不是二選一，也可以是兩者皆是」，「因為中國是大國，所以有些國家對於與中國有關係的國家的發展方式感到擔憂」。

外交部發言人李憲章今天出席例會表示，對於索羅門訪團，我方目前沒有資訊，會進一步進行了解。

李憲章並重申我國和索羅門邦交情形說，目前雙邊合作計畫順暢進行，雖然新政府剛上台，計畫仍順利，讓索羅門新政府感受到台灣進行計畫的誠意和決心。李憲章也說，我駐索羅門大使館和索國政府內閣成員、相關部會和各黨派政要及國會議員之間的對話溝通管道暢通，對方也充分了解我們的立場，以及持續和索羅門深化邦誼的理念和決心。

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