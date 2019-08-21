挺台灣！索羅門政要聯合聲明 涉外人士：正義之聲不再沉默

2019-08-21 21:11

〔記者呂伊萱／台北報導〕索羅門群島前總理何瑞朗（Rick Hou）等15位內閣成員與國會議員今天發表挺台邦交聯合聲明，明確指出「我們不支持任何轉向中國的政策」。涉外人士指出，連署人主要都是執政團隊成員，已確認的15人中就包含13位閣員，反映民間心聲和執政團隊共識，算是很強的「正義之聲」。

索羅門自今年4月選舉前，就不斷有外交轉向傳聞，也引發外界關注。

前總理何瑞朗與索羅門「民主進步執政聯盟」（DCGA）共15位索羅門群島閣員與議員，今天聯合發表挺台邦交聲明，簽署人包括外貿部長、法務部長、農業部長、衛生部長、觀光文化部長等閣員，標題為「我們支持台灣」。

聲明肯定台索多年邦誼，指出主張外交轉向者僅佔少數，且非基於索國國家利益的考量，更進一步明確表達立場，強調「不支持任何轉向中華人民共和國的政策」。

涉外人士今分析，這份聲明連署人主要都是執政團隊成員，已確認的15人中就包含13位閣員，反映民間心聲和執政團隊共識，算是很強的友我聲音。

該人士說，雖先前親中人士動作較多，但索羅門政界與民間普遍支持與台灣邦誼，呈現「沉默多數」的現象。而從近期索羅門議長歐提8月初率團訪台，到這份聲明的出現，是在時機成熟後，「正義之聲的展現」。

該人士也談及區域情勢說，近來中國在太平洋範圍著力甚深，不過太平洋島國間彼此來往頻密，相信他們持續觀察區域的發展和風險時，也會彼此交換意見，並做出符合他們國家利益的政策。

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