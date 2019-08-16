吳釗燮會晤索羅門總理 簽署台索免簽證

2019-08-16 18:25

〔記者彭琬馨／台北報導〕外交部長吳釗燮率團出席在吐瓦魯舉辦的第50屆「太平洋島國論壇」，外交部今發布新聞稿表示，吳釗燮上午與索羅門總理蘇嘉瓦瑞（Manasseh Sogavare）舉行雙邊會，會後並與索國外長馬內列（Jeremiah Manele）共同簽署台索免簽證待遇協定，總理蘇嘉瓦瑞也在場見證。外交部說，會晤氣氛熱絡、成果豐碩，對於鞏固台索兩國邦誼具有重要的意義。

外交部新聞稿表示，蘇嘉瓦瑞總理感謝台灣多年來在各領域提供的重要援助，並說明索國新政府上任後的國家發展願景。蘇嘉瓦瑞總理另分享索國政府優先施政領域，特別強調對交通基礎建設的重視，指出若干省份因交通建設不足，以致影響區域發展，因此至盼我國與各發展夥伴，依據索國政府與人民的實際需求提供協助。

新聞稿指出，對此吳釗燮表示，我國高度珍視與各邦交國關係，索羅門群島更是我國在太平洋邦誼最長久的友邦之一，台灣將在能力範圍內，尋求與理念相近國家研議共同協助索國發展的具體可行方案。吳部長另與蘇嘉瓦瑞總理就雙邊重要合作計畫與區域局勢交換意見。

索羅門群島先前傳出邦交不穩、可能轉向中國，中國也向索國喊話，「歡迎加入太平洋大家庭」，台索邦誼引發關注。

「太平洋島國論壇」（PIF）是由澳洲、紐西蘭及其他太平洋諸島國組成的區域性國際組織。自1993年至今，我國均以「台灣/中華民國（Taiwan/ Republic of China）」名稱，以發展夥伴身分參與相關活動，也與PIF秘書處推動「區域發展援助」及PIF獎學金等合作計畫，為區域發展貢獻心力，深獲成員國肯定。

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