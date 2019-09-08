索羅門外長訪台釋邦交穩健訊號 高碩泰：美方關注

2019-09-08 08:34

〔中央社〕索羅門群島外交部長馬內列8日將抵台訪問，被視為邦交穩健訊號。針對外媒曾傳兩國邦交生變，駐美代表高碩泰表示，美方與其他理念相近國家關注中華民國與邦交國的關係。

外媒報導台灣南太友邦索羅門群島政府考慮與中國建交，讓台索邦交狀況引發國際關注。外交部證實，馬內列（Jeremiah Manele）將於台北時間8日抵台訪問，期間將晉見總統蔡英文、會晤外交部長吳釗燮；馬內列的順利到訪可視為是對索國與台灣邦交關係穩健釋出訊號。對深化台索邦誼具重大意義。

高碩泰今天出席「台灣關係法40週年路跑健走」（Taiwan Run Fest）活動，被問及索羅門邦交時表示，維護邦交是駐外人員的責任，與友邦維持正常互動，並了解最新狀況與訊息。

他並指出，美方與其他理念相近的國家對中華民國與邦交國間的關係十分關注，因為這不光是地緣政治，也牽涉整體區域利益，「這方面，我們都保持非常順暢的溝通」。

在談及呼籲聯合國接納台灣的準備上，高碩泰指出，有妥善規畫與安排，除了與友邦充分溝通外，也與理念相近國家密切協調，國內也有宣達團來到美國，透過民間力量發出正面聲音，向國際社會傳達中華民國台灣不可被忽視，絕對可以做一個負責任的國際公民，讓國際社會了解台灣是值得信賴的夥伴。

至於美方是否有協助台灣參與今年的國際民航組織（ICAO）大會，高碩泰表示，中華民國台灣參與國際組織，不論是政府間或非政府間組織，美國政府立場一直很明確，希望能讓台灣能量在國際社會充分發揮，台灣也自我期許，在不論是人道、天然災害、衛生，飛航安全的國際重要事務上都希望能回饋社會，希望台灣的參與及貢獻能得到國際社會肯定，美方在台灣參與國際社會的立場十分明確。

高碩泰指出，今年是台灣關係法40週年，透過今天的路跑健走，一方面健身慢跑，一方面見證台美40年來密不可分的堅實關係。40年是重要里程碑，在這個重要基礎上，台美關係在各個領域方面持續發展。

今天的路跑活動除了高碩泰夫婦外，美國在台協會（AIT）執行理事羅瑞智（John J. Norris）與當地政府代表也報名參加，台灣官方吉祥物、觀光大使「台灣喔熊」也遠從洛杉磯來到華府，在現場加油打氣。

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