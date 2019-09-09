台索雙外長晚宴 AIT處長驚喜現身

2019-09-09 21:45

〔記者呂伊萱／台北報導〕索羅門群島外交部長馬內列（Jeremiah Manele）現正訪台，今在台北賓館接受外交部長吳釗燮設宴款待，美國在台協會（AIT）處長酈英傑也驚喜現身，在媒體目擊下步入會場。外交部說明，酈英傑是接受吳釗燮邀請出席晚宴，台美之間有很多共同利益、常交換意見，「這是很自然、平常的事」。

馬內列率索羅門外交部次長貝克（Collin Beck）等人現正訪問台灣，今晚間並與吳釗燮及外交部次長徐斯儉一同召開媒體見面會。

馬內列強調，索國國會議長歐堤8月也來台北訪問，上個月他和吳釗燮簽署台索互免簽證協定，「這些交流在在說明兩國間積極友好的互動關係（active friendly, rich and progressive relations）」。

吳釗燮與馬內列僅分別致詞聲明就離場進行晚宴，由徐斯儉與貝克回答媒體提問。貝克說明，此項安排是因為這次訪台行程緊湊，希望有更多時間讓雙方進行深入討論交流。

而在雙外長晚宴開始前，酈英傑也驚喜現身，並在眾多媒體目擊下緩緩步入會場。AIT發言人孟雨荷說，酈英傑處長是應邀出席；外交部發言人歐江安則說明，酈處長是應吳部長邀請出席晚宴，台美之間有很多共同利益，常就不同議題交換意見，「這是很自然、平常的事」。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法