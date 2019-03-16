美議員︰中逼瓜國與台斷交遭拒

2019-03-16

賈德納表示 美國會可能再提台北法案 確保台灣的外交空間

〔記者彭琬馨、李欣芳／綜合報導〕美國聯邦參議院外委會亞太小組主席賈德納十四出席智庫論壇時表示，他日前與瓜地馬拉駐美大使會晤，瓜國持續面對來自中國的巨大壓力，中國要求瓜國不再承認中華民國，但瓜國抗拒中方的訴求。賈德納認為，美方應該要表彰這些做出正確決定的盟友與夥伴。

建議美政府派內閣級官員訪台

華府智庫二○四九計畫研究所與全球台灣研究中心十四日在美國華府共同舉辦「零始階段：對台新政策？」研討會，邀請多位台美重要專家、學者，討論台灣關係法施行後，兩國關係的演進與展望。

賈德納出席論壇時直言，美國政府應該允許高層官員訪台，第一件事就是派一名內閣級官員來台，參與台灣關係法四十週年活動。

賈德納並說，美國對台軍售應常態化，以解決台灣在各領域的防禦需求，他認為若美國推遲對台軍售，將造成更大的政治問題，美方對台軍售常態化，就能降低政治化。

對台軍售應常態化 解決防禦需求

賈德納建議美國政府，接下來應做更多事，以確保台灣的外交空間，包含北京政府企圖挖走台灣邦交國的行為。賈德納認為，美國國會可能會再度提出台北法案（TAIPEI Act），藉以強化台灣在世界的地位，授權國務院採取降級關係或改變外援等行動，以防相關國家做出不利台灣的決定。

賈德納提及，他日前與瓜地馬拉駐美大使會晤，瓜國持續面對來自中國的巨大壓力，中國要求瓜國不再承認中華民國，但瓜國抗拒中方的訴求。

蔡總統感謝瓜地馬拉堅定挺台灣

瓜地馬拉國防部長納爾達正在台灣訪問，蔡英文總統昨在總統府接見時表示，瓜地馬拉與我國建交超過八十年，納爾達部長前年來台參加遠朋複訓班，上任以來也對台、瓜兩國的軍事交流合作，有許多的貢獻。納爾達部長此次來訪更展現出瓜地馬拉對台灣邦誼的重視。

蔡總統也感謝瓜地馬拉堅定支持台灣。她說，在一個多月前的世界衛生組織（WHO）執委會上，瓜地馬拉再次為台灣仗義執言，不僅肯定台灣在國際醫衛、防疫合作的貢獻，也呼籲國際社會注意台灣人民被不當排除在WHO體系外的問題。

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