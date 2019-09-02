中國不爽美售台F-16V！索羅門恐斷交 范世平：隨他去

2019-09-02 17:50

〔即時新聞／綜合報導〕針對外傳索羅門已與北京會晤，可能最快在本週宣布新外交方針，台灣外交部聲明該國與我互動正常。台師大政研所教授范世平對此點出中索互動的關鍵原因是美台軍售案，且表明倘若雙方斷交，就「隨他去」。

我太平洋友邦索羅門群島傳邦交生變。《路透》今報導，索羅門在4月大選過後透過1個部長層級的任務小組，與北京展開會談；外交部發言人歐江安今天回應說明，此評估小組的報告並非唯一、也非最終的決策參考依據，目前台索兩國合作順利溝通無礙。

范世平今（2）日在臉書指出，自己出席「歐非中南美地區僑社工作研討會」，看見許多在台灣出生、念完大學，前往國外工作、打拚的年輕僑胞，現在放下工作與家庭，回到台灣現身力挺，同時也關心香港情勢，這樣的行為令人相當感動。

范世平話鋒一轉，提到台索可能斷交，他認為，這樣的事件當然是因為美國賣給台灣F-16V戰機所致，中方在憤怒之下加快了建交的腳步，「如果這是必要的代價，那就算了吧！」他說，因為F-16V能夠確保台灣安全，避免台灣成為下一個香港。

范世平提到，台灣相當珍惜與索羅門群島之間的友誼，不過倘如「天要下雨，娘要嫁人」，那也只能請自便了。他強調：「何況索羅門又能保護台灣什麼？」

范世平臉書全文

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