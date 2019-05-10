同黨麻吉議員聲援黃捷：韓版自貿區非多國互惠

2019-05-10 23:11

［記者黃旭磊／高雄報導］高雄市長韓國瑜公布「自由貿易經濟特區說帖」，時代力量高雄市議員黃捷好友、同黨議員林于凱聲援指出，國民黨提出自貿區為台灣單方面鬆綁限制、難與多國間互惠關稅相提並論。

黃捷今天於臉書PO文「韓市長遲交的作業終於來了」，痛批說帖內容證實了「像小學生」。為此，麻吉林于凱支持表示，區域經濟整合是兩國或多國之間透過互惠免關稅等方式達成自由流通，而國民黨版本為台灣單方面鬆綁限制、減免原料關稅，兩者難以相提並論。

林于凱說，2019年的今天不能用1960年代加工出口區、壓低成本的思維來當經濟政策主軸，高雄產業轉型的關鍵，在於技術升級，要找出高雄產業發展的利基，發展軟體、資訊與產業整合的高技術含量的服務，而非停留在生產製造、賣貨品層次。

林于凱質疑，若台灣提供進口免關稅優惠、降低土地與水電成本，讓外商進口原料進行加工，把稅損、水電優惠、環境成本、勞工薪資、勞動條件鬆綁等因素考量進去，「高雄勞工究竟能發什麼大財？」

相較於北部金融業群落，林于凱認為高雄適合發展軟體資訊業，宜招攬廠商吸收南部人才，儲備研發能量。

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