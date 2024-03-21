高市遊覽車撞涵洞釀1死14傷 案發前司機連開近15小時車

遊覽車撞涵洞造成1死14傷。（記者李惠洲攝）

2024/03/21 10:55

〔記者陳文嬋／高雄報導〕高雄市昨晚發生遊覽車撞涵洞重大車禍造成1死14傷，高雄市區監理所查出鄧姓駕駛出車時間將近15小時，實際開車時間9小時，違反交通部運輸管理規則出車規定11小時，將開罰業者9000至9萬元，至於鄧姓駕駛是否疲勞駕駛仍待檢警與勞工單位調查釐清。

高雄市這輛遊覽車載著27人，大多為台塑、南亞退休員工與仁武區中華社區長輩，昨前往阿里山一日遊，不料返程回家途中，衝撞仁武區水管路高速公路下方涵洞，造成1人當場慘死、14人輕重傷。

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高雄市區監理所今前往遊覽車公司稽查，清查遊覽車出車軌跡，發現遊覽車昨天上午5時30時許出車，直到昨晚8時許發生車禍，整體出車時間近15小時，司機實際開車時間9小時，違反交通部運輸管理規則出車規定11小時，將依法開罰業者9000至9萬元。

至於鄧姓駕駛是否疲勞駕駛？據了解，他平時大多駕駛交通車，出車時間大約3至6小時，昨開車到阿里山一日遊，於遊客下車遊玩期間於車上休息，午、晚餐均有用餐，是否疲勞駕駛仍待檢警與勞工單位調查釐清。

高雄市區監理所表示，鄧姓駕駛近6年交通違規3件，分別是108年有2件交通違規，倒車未注意人車、未依交通標誌指示行駛、112年違規臨時停車，全數案件均已結案。肇事遊覽車為楓滿遊覽汽車有限公司車輛，公司登記地址在高雄市仁武區，為2021年11月出廠車輛，去年10月才檢驗完成，車輛定檢均合格正常。

檢警調查，肇事鄧姓駕駛是屏東人，一度聲稱不熟悉路況，後又改口想提前切入下車點，才會誤闖機車道，沒想到涵洞機車道限高2米，直到遊覽車撞上涵洞才發現已來不及，造成車頭被削掉幾乎全毀，釀成1死14傷意外。

遊覽車撞涵洞造成1死14傷。（記者李惠洲攝）

高雄市區監理所今稽查肇事遊覽車公司。（讀者提供）

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