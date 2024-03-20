遊覽車撞涵洞坐第1排翁當場喪命 家屬落淚：準備慶祝80大壽

遊覽車撞涵洞車頂削開，坐在司機上方第一排的老翁當場死亡。（記者李惠洲攝）

2024/03/20 23:55

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驚悚現場曝光！台塑南亞退休員工遊覽車撞涵洞 車頂削毀1死14傷

〔記者洪定宏、李惠洲／高雄報導〕搭載台塑南亞退休員工與社區長輩的遊覽車，3月20日晚間撞擊高速公路涵洞，前方車頂被削開幾乎全毀，坐在鄧姓司機上方第一排的80歲周姓老翁當場死亡。老翁的女兒接受媒體採訪落淚強調，已準備要為父親辦80歲大壽生日宴，沒想到接到噩耗電話。

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老翁的女兒表示，父親上午高高興興出門，晚上她從屏東回高雄要找父親，打電話聯絡過程，感覺他「有點不高興」，因為司機好像不熟悉路況，在高雄繞路，強調半小時或1個小時就能回家。

家屬指出，旅遊團是台塑南亞退休員工與社區長輩的聯誼，司機應該在水管路口讓他們下車，竟然往慢車道的涵洞，遊覽車根本就不能通過。

這起1死14傷的重大車禍，發生在高雄市仁武區水管的高速公路下方涵洞，有25名乘客、1名司機及1名領隊，總共27人；警方強調，鄧姓男司機聲稱不熟悉路況，漏夜調查肇事主因及責任歸屬。

台塑人員指出，旅遊團是社區辦的聯誼活動，為了湊人數，邀約台塑、南亞退休人員，並非「台塑企業聯誼會」舉辦的活動。

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