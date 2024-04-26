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首頁　>　社會

台中警察硬起來！公布酒駕醜態畫面 增加取締密度至年底

酒後開車自撞路旁護欄的畫面。（警方提供）

酒後開車自撞路旁護欄的畫面。（警方提供）

2024/04/26 12:23

〔記者張瑞楨／台中報導〕台中市近年酒駕肇事不斷，甚至還有酒後開車，逆向行駛撞傷外送員的誇張個案，台中市警局今天（26日）宣布，將把每月8次的「取締酒後駕車」專案勤務，再增強密度至今年底，每月增加2至4次，共計10至12次，且每月至少一次，有連續4至5天的加強執法勤務，另外，中市警局今天也公布各種酒駕醜態畫面，中市警局強調，去年（2023年）全年取締酒駕件數高達8183件，是六都最高。

中市警局公布酒醉樣態與畫面，比例最高的是酒駕違規跨越分向限制線（俗稱中央分隔線，或俗稱逆向行駛），例如上述酒駕逆向行駛，撞上外送員的個案，其次是酒駕自撞，第三則是酒駕自己摔倒。

至於加強酒駕取締密度至今年底，中市警局強調，目前台中市每月有至少8次的「取締酒後駕車」勤務，從本月開始，將每月再增加2至4次，且每月至少一次，連續4至5天的取締酒駕勤務。

另外，取締酒駕勤務時，會採取「路口（段）全向式封閉路檢勤務」，也就是十字路口的4個路段全部封閉，或一段路的雙向全部封閉，並加入大型警用重機車，在快速道路上的巡邏勤務。

☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆

酒後開車逆向行駛，撞上外送員的瞬間畫面。（警方提供）

酒後開車逆向行駛，撞上外送員的瞬間畫面。（警方提供）

中市警局宣布加強取締酒駕密度，至今年底為止。（警方提供）

中市警局宣布加強取締酒駕密度，至今年底為止。（警方提供）

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