畫面曝光！高雄遊覽車撞涵洞「削頭」1死14傷 駕駛送辦

遊覽車駛向高速公路涵洞畫面。（圖由民眾提供）

2024/03/21 09:14

〔記者洪臣宏／高雄報導〕高雄市仁武區20日夜間發生重大車禍，一輛遊覽車撞上水管路高速公路下方涵洞，釀1死14傷，撞擊畫面曝光。警方調查，遊覽車鄧姓司機為了節省時間，提早切入行駛機慢車道，因車高超過涵洞限高2米致車頭自撞，今天訊後依過失致死罪嫌送辦。

這團由高雄市仁武區居民自組的阿里山旅遊團共有25名乘客、1名領隊、1名司機，昨天夜間回程途中，56歲鄧姓司機駕駛遊覽車行經水管路時，自撞高速公路涵洞頂部，車頭被削掉一部份，釀成1死14傷，衛生局啟動大量傷患應變機制，高市府相關單位在市長陳其邁指揮下投入搶救行動。

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遊覽車撞擊涵洞的畫面今天曝光，監視器顯示遊覽車撞擊前幾乎沒有減速，撞上了之後，後方還有準備通過涵洞的機車正好抵達。

仁武分局將鄧姓司機帶回分局釐清事發經過，經瞭解該遊覽車旅行團為一日遊行程，車上共計27人，鄧男駕駛遊覽車返程行經水管路西向東方向，為節省時間遂提早切入行駛機慢車道，因車高超過該涵洞限高2米致車頭自撞。

警方對司機鄧男實施酒測值為0，現場一名男子失去生命跡象，另有8男6女共計14名傷者由119救護人員送醫救護。全案訊後將鄧男依過失致死罪嫌移送橋頭地檢署偵辦。

遊覽車車頭撞上涵洞頂部。（圖由民眾提供）

警方將遊覽車鄧姓司機（中）依過失致死罪嫌送辦。（圖由民眾提供）

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